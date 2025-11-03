سینما‌های سراسر کشور به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س) به مدت چند ساعت تعطیل می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) سینما‌های سراسر کشور برای چند ساعت تعطیل می‌شوند.

بر این اساس، سینما‌ها در سراسر کشور از صبح سه‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه تا ساعت ۱۷ اکران نخواهند داشت و تعطیل هستند.

فعالیت مجدد سینما‌ها فردا از ساعت ۱۷ آغاز خواهد شد و بلیت سینما‌ها فردا نیم‌بها خواهد بود.

در حال حاضر فیلم‌های «آقای زالو»، «غریزه»، «بچه مردم»، «قسطنطنیه»، «ناجورها»، «لاک‌پشت»، «گوزن‌های اتوبان»، «سالن ۴»، «مرد عینکی»، «مجنون»، «زن و بچه»، «یوز» و «ملکه آلیشون» در حال اکران در سینما‌ها هستند.

برچسب ها: سینما‌های کشور ، شهادت حضرت فاطمه (س) ، تعطیلی سینماها
تبادل نظر
