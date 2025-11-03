ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای به مناسبت ۱۳ آبان، این واقعه بزرگ را نقطه عطفی در تاریخ سیاسی معاصر و موجب تثبیت استقلال سیاسی و عزت ملی ایرانیان دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - در بیانیه ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سیزدهم آبان‌ماه، سالروز تسخیر لانه جاسوسی، آمده است: سیزدهم آبان‌ماه، یادآور یکی از مقاطع سرنوشت‌ساز و افتخارآفرین در تاریخ سیاسی معاصر است؛ روزی که با اقدام انقلابی و شجاعانه دانشجویان پیرو خط امام، لانه جاسوسی ایالات متحده آمریکا تسخیر و به فرموده امام راحل، «انقلابی بزرگتر از انقلاب اول» رقم خورد.

این بیانیه تاکید کرد: این رویداد بزرگ، ضمن افشای ماهیت پلید استکبار جهانی و ابعاد گسترده مداخلات خصمانه آن در امور داخلی کشورمان، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی معاصر ایران و موجب تثبیت استقلال سیاسی و عزت ملت ایران به شمار می‌رود.

ارتش در بیانیه خود آورده است: تسخیر لانه جاسوسی، نماد بصیرت انقلابی، شجاعت جوانان مؤمن و تجلی اراده ملت در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های جهانی است و مسیر عزت، اقتدار و استقلال ایران اسلامی را هموار ساخت. استقلال طلبی، عزت خواهی و ایستادگی مقابل استکبار جهانی، ویژگی‌های انکار ناپذیر ملت ایران است که در نتیجه هدایت‌های داهیانه حضرت امام خمینی (ره) آغاز و در پرتو رهبری حکیمانه حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدّ ظلّه‌العالی)، تا همیشه تاریخ، استمرار خواهد یافت.

این بیانیه خاطرنشان کرد: ۱۳ آبان، یادآور این حقیقت درخشان است که ملت ایران، با تکیه بر ایمان، بصیرت و رهبری الهی، هرگز اجازه نخواهد داد که استقلال، عزت و کرامت ملی‌اش مورد خدشه قرار گیرد و با حفظ وحدت، هوشیاری و آمادگی همه‌جانبه، در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کرده و پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را برافراشته نگاه خواهد داشت.

در بخش پایانی بیانیه ارتش با بیان اینکه امروز، در پرتو این میراث گرانسنگ، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز با اتکا به خداوند متعال و ذیل تدابیر حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا، با انسجام بی نظیر و روحیه‌ای جهادی، در خط مقدم دفاع از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی ایستاده‌اند، آورده است: ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن تبریک یوم الله ۱۳ آبان، به ملت شریف ایران و تجدید میثاق با آرمان‌های امامین انقلاب، اعلام می‌دارد بر عهد مستحکم خود برای صیانت از تمامیت ارضی ایران، امنیت ملی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تا پای جان ایستاده است و به ملت شریف ایران اطمینان می‌دهد در برابر تهدیدات دشمنان آماده و ثابت قدم است.

منبع: ارتش

برچسب ها: ارتش ، سالروز تسخیر لانه جاسوسی ، ۱۳ آبان
خبرهای مرتبط
تسخیر لانه جاسوسی؛ نقطه عطفی در تثبیت استقلال سیاسی و عزت ملی ایرانیان
بازدید فرمانده نیروی هوایی ارتش از پایگاه هوایی شهید حسینی
مقام ارتش: دشمن در صورت تکرار اشتباه، با پاسخی قاطع‌تر مواجه می‌شود
۹ آذر به عنوان روز ملی جزایر سه‌گانه در تقویم رسمی کشور ثبت شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تسخیر لانه جاسوسی نقطه عطف انقلاب اسلامی است/ آمریکا از پیشرفت و قدرت نظامی ایران بیم دارد
رئیس ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی منصوب شد
آمادگی امروز سپاه بیشتر از دوران جنگ ۱۲ روزه است
مذاکره بر سر نقاط اقتدار ایران تحت هیچ شرایطی انجام نمی‌شود
آخرین اخبار
مذاکره بر سر نقاط اقتدار ایران تحت هیچ شرایطی انجام نمی‌شود
تسخیر لانه جاسوسی نقطه عطف انقلاب اسلامی است/ آمریکا از پیشرفت و قدرت نظامی ایران بیم دارد
رئیس ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی منصوب شد
آمادگی امروز سپاه بیشتر از دوران جنگ ۱۲ روزه است
تسخیر لانه جاسوسی؛ نقطه عطفی در تثبیت استقلال سیاسی و عزت ملی ایرانیان
معاون اول رئیس جمهور: مساله آب را با مشارکت مردم ساماندهی می‌کنیم
هر دانشگاه یک دولت سایه است/ نباید همان حرف‌های ۱۰ سال گذشته درباره مذاکره زده شود
ستاد کل نیرو‌های مسلح: دشمن امکان تعدی مجدد را از دست داده است
قالیباف: طرح کالابرگ الکترونیکی باید در آبان ماه اجرا شود
سپاه: اسناد لانه جاسوسی نشان داد، میدان دیپلماسی در نگاه آمریکا پوششی برای نفوذ و فریب است
پزشکیان: پروژه‌های آب و برق باید مبتنی بر دانش روز و پیش‌بینی آینده تکمیل شوند
اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف ذاتی است/ سفارت آمریکا اتاق توطئه علیه انقلاب بود
مهاجرانی: نه کارمندی اخراج و تعدیل می‌شود نه حقوق کسی کاهش می‌یابد
دیدار رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با عراقچی
مراسم ۱۳ آبان در ۹۰۰ شهر برگزار می‌شود
تسخیر لانه جاسوسی؛ نقطه عطفی در تثبیت استقلال سیاسی و عزت ملی ایرانیان
بقائی: تبادل پیام میان ایران و آمریکا ادامه دارد اما به معنای آغاز فرآیند مذاکرات نیست
عارف: دولت حساسیت‌های لازم برای مقابله با بیماری‌های دامی را دارد
عراقچی: غنی‌سازی صفر امکان ندارد/ دلیلی ندارد در مورد امنیت خودمان با کسی مذاکره کنیم
بانک مرکزی به تکلیف دو میلیارد یورویی در حوزه خودرو عمل نکرده است
تصویب موادی از طرح مقابله با نفوذ دشمنان در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
ملت ایران با استواری در برابر استکبار جهانی ایستاده است
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۱۲ آبان