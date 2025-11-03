باشگاه خبرنگاران جوان - در بیانیه ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سیزدهم آبانماه، سالروز تسخیر لانه جاسوسی، آمده است: سیزدهم آبانماه، یادآور یکی از مقاطع سرنوشتساز و افتخارآفرین در تاریخ سیاسی معاصر است؛ روزی که با اقدام انقلابی و شجاعانه دانشجویان پیرو خط امام، لانه جاسوسی ایالات متحده آمریکا تسخیر و به فرموده امام راحل، «انقلابی بزرگتر از انقلاب اول» رقم خورد.
این بیانیه تاکید کرد: این رویداد بزرگ، ضمن افشای ماهیت پلید استکبار جهانی و ابعاد گسترده مداخلات خصمانه آن در امور داخلی کشورمان، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی معاصر ایران و موجب تثبیت استقلال سیاسی و عزت ملت ایران به شمار میرود.
ارتش در بیانیه خود آورده است: تسخیر لانه جاسوسی، نماد بصیرت انقلابی، شجاعت جوانان مؤمن و تجلی اراده ملت در برابر سلطهطلبی قدرتهای جهانی است و مسیر عزت، اقتدار و استقلال ایران اسلامی را هموار ساخت. استقلال طلبی، عزت خواهی و ایستادگی مقابل استکبار جهانی، ویژگیهای انکار ناپذیر ملت ایران است که در نتیجه هدایتهای داهیانه حضرت امام خمینی (ره) آغاز و در پرتو رهبری حکیمانه حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدّ ظلّهالعالی)، تا همیشه تاریخ، استمرار خواهد یافت.
این بیانیه خاطرنشان کرد: ۱۳ آبان، یادآور این حقیقت درخشان است که ملت ایران، با تکیه بر ایمان، بصیرت و رهبری الهی، هرگز اجازه نخواهد داد که استقلال، عزت و کرامت ملیاش مورد خدشه قرار گیرد و با حفظ وحدت، هوشیاری و آمادگی همهجانبه، در برابر توطئههای دشمنان ایستادگی کرده و پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را برافراشته نگاه خواهد داشت.
در بخش پایانی بیانیه ارتش با بیان اینکه امروز، در پرتو این میراث گرانسنگ، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز با اتکا به خداوند متعال و ذیل تدابیر حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا، با انسجام بی نظیر و روحیهای جهادی، در خط مقدم دفاع از آرمانهای بلند انقلاب اسلامی ایستادهاند، آورده است: ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن تبریک یوم الله ۱۳ آبان، به ملت شریف ایران و تجدید میثاق با آرمانهای امامین انقلاب، اعلام میدارد بر عهد مستحکم خود برای صیانت از تمامیت ارضی ایران، امنیت ملی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تا پای جان ایستاده است و به ملت شریف ایران اطمینان میدهد در برابر تهدیدات دشمنان آماده و ثابت قدم است.
منبع: ارتش