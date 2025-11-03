رقابت‌های تکواندو بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض با حضور ۱۴۴ هوگوپوش برگزار می‌شود. رقابتی که بسیاری از قهرمانان جهان و المپیک در آن حضور دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ششمین دوره بازی‌های کشور‌های طی روز‌های ۱۶ تا ۳۰ آبان به میزبانی عربستان و در ریاض برگزار می‌شود. رقابت‌های تکواندو این رویداد، طی سه روز از ۲۴ تا ۲۶ آبان ماه در سالن «شاهزاده فهد بن فیصل» پیگیری خواهد شد. براساس سایت رسمی ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی ۱۴۴ تکواندوکار در دو گروه بانوان و مردان در ۶ وزن طی سه روز با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

تیم ملی تکواندو ایران تیمی مجزا نسبت به رقابت‌های قهرمانی جهان خواهد بود و با ترکیب امیرمحمد نصیراحمدی، علی‌اصغر علی‌مرادیان، حامد اصغری، علی خوش‌روش، امیررضا صادقیان، علی احمدی، ساینا کریمی، روژان گودرزی، هستی محمدی، فاطمه اسکندرنیا، یلدا ولی‌نژاد و ملیکا میرحسینی در این دوره در ۱۲ وزن بانوان و مردان حضور خواهند داشت.

در رشته تکواندو، ۱۴۴ هوگوپوش (۷۲ زن و ۷۲ مرد) ثبت نام کرده‌اند و شانس خود را برای کسب مدال در این بازی‌ها امتحان می‌کنند. در ترکیب تیم‌های مطرح تکواندو جهان حاضر در ریاض، نام تکواندوکاران صاحب عنوان زیادی از کشور‌هایی مانند ترکیه، عربستان، مصر، مراکش، ازبکستان، اردن و ... دیده می‌شود.

بر اساس اعلام سایت رسمی مسابقات، مسابقات روز نخست تکواندوکاران روز شنبه ۲۴ آبان ماه، در اوزان ۴۶- و ۵۷- کیلوگرم بانوان و ۵۴- و ۷۴- کیلوگرم مردان پیگیری می‌شود که ساینا کریمی، هستی محمدی، امیرمحمد نصیراحمدی و علی خوش‌روش نمایندگان ایران هستند.

یکشنبه مصادف با روز دوم، مسابقات در اوزان ۵۱- و ۷۰- کیلوگرم بانوان و ۶۰- و ۸۲- کیلوگرم مردان برگزار می‌شود و روژان گودرزی و یلدا ولی‌نژاد در گروه بانوان و علی‌اصغر علی‌مرادیان و امیررضا صادقیان در گروه مردان به روی شیاپچانگ می‌روند.

روز سوم و پایانی مسابقات نیز دوشنبه ۲۶ آبان ماه با برگزاری مبارزات اوزان ۶۳- و ۶۷- کیلوگرم بانوان، ۶۷- کیلوگرم و ۸۲+ کیلوگرم مردان و با حضور فاطمه اسکندرنیا و ملیکا میرحسینی و همچنین حامد اصغری و علی احمدی دنبال خواهد شد.

در این مسابقات نفرات مطرحی، چون جواد آقایف از جمهوری آذربایجان (عنوان‌دار جهان)، قاسم ماگمدوف از جمهوری آذربایجان (نایب قهرمان المپیک پاریس و دارنده برنز قهرمانی جهان چین)، سیف عیسی از مصر (قهرمان جهان در سال ۲۰۲۵ و عنوان‌دار در المپیک توکیو)، کبری ایلگون از ترکیه (قهرمان جهان و عنوان‌دار رقابت‌های گرندپری و المپیک توکیو)، امیته گوگبان از ترکیه (قهرمان جهان در سال ۲۰۲۵)، سوده یارن کاودار از ترکیه (دارنده برنز جهان ۲۰۲۵ ووشی، گرندپری، یونیورسیاد و اروپا)، امره کوتلامیس آتسلی از ترکیه (عنوان‌دار جهان و گرندپری)، الیف سوده آکگول از ترکیه (دارنده نقره قهرمانی جهان ووشی)، نجم‌الدین قاسم خوجیف از ازبکستان (قهرمان جهان در سال ۲۰۲۵ ووشی)، سوتلانا اوسی پووا از ازبکستان (قهرمان جهان ووشی و نایب قهرمان المپیک پاریس)، جسوربک جایسانوف از ازبکستان (طلای گرنداسلم، عنواندار گرندپری و آسیا)، شوکرات سالائف از ازبکستان (عنوان‌دار آسیا و یونیورسیاد)، اوزادا سوبیرجونووا از ازبکستان (عنوان‌دار جهان و آسیا)، دنیا ابوطالب از عربستان سعودی (نایب قهرمان جهان ۲۰۲۵، دارنده عنوان جهانی و آسیایی)، امیمه البوشتی از مراکش (قهرمان آفریقا و نایب قهرمان کشور‌های اسلامی قونیه)، ندا لعرج از مراکش (عنوان‌دار گرندپری و آفریقا)، صالح الشراباتی از اردن (نایب قهرمان المپیک و عنوان‌دار گرندپری)، زید کریم از اردن (نایب قهرمان المپیک پاریس و عنوان‌دار گرندپری)، زید الهلوانی از اردن (عنوان‌دار آسیا و بازی‌های آسیایی) و فیضه خرفان از اردن (دارنده برنز قهرمانی جهان ۲۰۲۵) حضور دارند.

