رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کلانشهر اهواز محدودیت‌های ترافیک در راهپیمایی ۱۳ آبان ماه در اهواز را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عزیز بیوسه ضمن تبریک یوم الله ۱۳ آبان و روز دانش آموزگفت: در راستای برگزاری باشکوه مراسم روز دانش آموز و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در اهواز، محدودیت‌های ترافیکی زیر در منطقه شرق اهواز در بلوار آیت الله بهبهانی حدفاصل تقاطع آبادان تا تقاطع پاداد از ساعت ۵:۳۰ روز یک شنبه سیزدهم آبان اعمال می‌شود.

وی افزود: محدودیت‌های طرح ترافیکی یوم الله ۱۳ آبان شامل بلوار آیت الله بهبهانی حدفاصل تقاطع آبادان تا تقاطع پاداد مسیر شمال به جنوب و بالعکس - کلیه خیابان‌های منتهی به بلوار آیت الله بهبهانی از سمت خیابان پیروزی شامل خ امام شرقی مجاهدین، مهربند، خیابان سلمان شرقی، شهید ترابی، کافی، زمانی و افلاطون- کلیه خیابان‌های منتهی به بلوار ایت الله بهبهانی از سمت خیابان حق بین شامل حلالی، مسجدی، عظیم، لهراسبی، کافی خیابان سلمان فارسی، صدرالسادات، امام شرقی است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کلانشهر اهواز ادامه داد: همچنین در راستای روانسازی ترافیک و تسهیل در عبور و مرور شهروندان می‌توانند از مسیر‌های جایگزین خیابان شریعتی (۳۰ متری) مسیر شمال به جنوب و بالعکس -خیابان پیروزی مسیر شمال به جنوب و بالعکس-خیابان حق بین مسیر شمال به جنوب و بالعکس- خیابان زند مسیر شرق به غرب و بالعکس و خیابان رستگاری مسیر شرق به غرب و بالعکس استفاده نمایند.

سرهنگ بیوسه ضمن تشکر از همه شهروندان جهت همکاری با پلیس راهور، از رانندگان خواست نسبت به مدیریت سفر خود در ساعات اجرای طرح ترافیکی اقدام و در صورت نیاز به تردد در محدوده اعلامی از مسیر‌های جایگزین استفاده و پلیس را در تامین نظم و انضباط ترافیکی این مراسم یاری نمایند.

منبع صدا و سیما 

برچسب ها: راهپیمایی ۱۳ آبان ، پلیس راهور اهواز
