باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اسماعیل الثوابته، مدیر دفتر رسانهای دولت در غزه گزارش داد که ارتش اسرائیل ۱۹۴ مورد نقض توافق آتشبس که از ۱۰ اکتبر به اجرا درآمد، مرتکب شده است.
این تخلفات شامل عبور ارتش از «خط زرد»، جلوگیری از ورود داروها، لوازم پزشکی، چادرهای آوارگان و خانههای سیار، علاوه بر ادامه تیراندازی، گلولهباران و تهاجمات بود.
طبق بیانیهای که توسط این دفتر منتشر شد، از ۱۰ تا ۳۱ اکتبر، تنها ۳۲۰۳ کامیون از ۱۳۲۰۰ کامیونی که قرار بود وارد شوند، با نرخ ۶۰۰ کامیون در روز وارد شدند و میزان آنها بیش از ۲۴٪ نبود.
منبع: کانال تلگرامی خبرگزاری قدس