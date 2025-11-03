باشگاه خبرنگاران جوان - شورای هماهمنگی تبلیغات اسلامی در آستانه ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: یوم‌الله ۱۳ آبان؛ حماسه بزرگ استکبارستیزی ملت شجاع ایران و تلاقی معنادار سه رویداد مهم تاریخی (تبعید حضرت امام خمینی «ره» به دلیل اعتراض به قانون کاپیتولاسیون در سال ۱۳۴۳، حمله دژخیمان رژیم پهلوی به دانش‌آموزان مظلوم در سال ۱۳۵۷ و همچنین خروش انقلابی دانشجویان پیرو خط امام و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در آبان ماه ۱۳۵۸) و نقطه عطف مهمی در تاریخ پرافتخار مبارزات ملت قهرمان ایران به شمار می‌رود.

این شورا افزود: امسال شاهد عیان شدن حلقه‌ای جدید از توطئه‌ها و جنایات استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل به‌سرکردگی آمریکای تروریست‌پرور در منطقه و جهان هستیم و در جنگ ۱۲ روزه، بدعهدی و دروغگویی آمریکا جلوه جدیدی برای ملت ایران پیدا کرده است.

در این اطلاعیه آمده است: جنگ‌های طراحی‌شده و نیابتی، فشار‌های اقتصادی ظالمانه و تلاش برای ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه، به‌ویژه حمایت تمام‌قد آمریکا و شرکای غربی‌اش از جنایات ددمنشانه و کشتار سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین و نوار غزه و هدف قرار دادن مکرر فرماندهان جبهه مقاومت و دانشمندان و فرماندهان ایرانی، بار دیگر ماهیت واقعی استکبار و رژیم صهیونیستی به عنوان دو روی یک سکه شرارت را برای جهانیان آشکار ساخته است. این شرایط حساس منطقه‌ای و جهانی، اهمیت مبارزه مستمر و هوشمندانه با نظام سلطه و حامیان آن را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی افزود: امسال و در شرایط حساس کنونی، مراسم یوم الله ۱۳ آبان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی»؛ به‌صورت سراسری در تمامی استان‌های کشور با شعار محوری «متحد و استوار، مقابل استکبار» و در بیش از ۹۰۰ شهر برگزار خواهد شد و ملت استکبارستیز ایران بار دیگر با نمایش اتحاد مقدس، انسجام اجتماعی، وحدت ملی و عظمت بی نظیر خود، به دشمنان ایران و اسلام، پاسخی کوبنده و قاطع خواهد داد.

این مراسم در تهران، سه شنبه ۱۳ آبان از ساعت ۹ صبح از میدان فلسطین به سمت لانه جاسوسی سابق آمریکا واقع در خیابان طالقانی با اجرای برنامه‌های مختلف برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم به ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان دعوت کرد تا با حضور شکوهمند، وحدت‌بخش و دشمن‌شکن خود در این مراسم، حمایت قاطع خود را از آرمان‌های انقلاب اسلامی، آرمان آزادسازی فلسطین و جبهه مقاومت و تجدید میثاق با امامین انقلاب و شهدای گرانقدر، به‌ویژه شهدای اخیر مقاومت و امنیت، اعلام کنند.