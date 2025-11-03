کاپیتان تیم ملی والیبال زیر ۱۶ سال دختر ایران مشکلی برای حضور در دیدار مقابل ژاپن ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، شب گذشته در جریان برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا در اردن، نیایش غیبی کاپیتان تیم ملی والیبال دختران زیر ۱۶ سال کشورمان، به دلیل احساس سرگیجه با همراهی سرپرست و فیزیوتراپ تیم و طبق پروتکل‌های پزشکی با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد.

طبق دستورالعمل‌های مسابقات، در صورت بروز هرگونه مشکل جسمانی برای بازیکنان، جابه‌جایی باید صرفا از طریق آمبولانس انجام شود؛ از این رو، با وجود آنکه وضعیت جسمی کاپیتان تیم ایران بد نبود، انتقال وی با رعایت کامل این پروتکل صورت گرفت.

پزشکان پس از انجام معاینات تخصصی، علت سرگیجه را افت موقت فشار خون اعلام کردند و برای بهبود وضعیت عمومی، سرم درمانی به او تزریق شد و پس از دریافت مراقبت‌های لازم، ساعت ۲ بامداد دوشنبه از بیمارستان مرخص شد و به محل اقامت تیم ملی بازگشت.

موهبه نجفی زاده سرپرست تیم ملی زیر ۱۶ سال دختر درباره آخرین وضعیت این بازیکن گفت: حال عمومی نیایش غیبی کاملا مساعد است و وی صبح امروز در تمرینات کششی تیم در هتل هم شرکت کرد و مشکلی برای حضور در دیدار مقابل ژاپن ندارد.

تیم ملی والیبال زیر ۱۶ سال ایران از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه امروز (دوشنبه ۱۲ آبان) در آخرین دیدار مرحله مقدماتی خود به مصاف ژاپن می‌رود.

برچسب ها: تیم ملی والیبال ، تیم ملی والیبال نوجوانان ، والیبال بانوان
خبرهای مرتبط
والیبال زیر ۱۶ سال آسیا؛ تیم دختران ایران مغلوب ژاپن شد
فرهاد قائمی:
خانواده صابر کاظمی هنوز امیدوار است
بازی‌های آسیایی جوانان؛
صعود شاگردان غلامی به عنوان صدرنشین
بلندقامتان نوجوان ایران فینالیست شدند/ پیروزی مقتدرانه شاگردان غلامی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گام بلند شاگردان اسکوچیچ برای صعود به مرحله حذفی
اسکوچیچ: گاهی باید با چنگ و دندان پیروز شد
والیبال زیر ۱۶ سال آسیا؛ تیم دختران ایران مغلوب ژاپن شد
پرونده شکایت پرسپولیس از شمس آذر در کمیته تعیین وضعیت
روانخواه از هدایت تیم ملی امید استعفا کرد؟
پایان کار نمایندگان ایران با ۶ نشان رنگارنگ
شیرقوی: ورزش و صنعت مثل جسم و روح مکمل یکدیگر هستند
آخرین اخبار
اسکوچیچ: گاهی باید با چنگ و دندان پیروز شد
والیبال زیر ۱۶ سال آسیا؛ تیم دختران ایران مغلوب ژاپن شد
روانخواه از هدایت تیم ملی امید استعفا کرد؟
پایان کار نمایندگان ایران با ۶ نشان رنگارنگ
پرونده شکایت پرسپولیس از شمس آذر در کمیته تعیین وضعیت
شیرقوی: ورزش و صنعت مثل جسم و روح مکمل یکدیگر هستند
گام بلند شاگردان اسکوچیچ برای صعود به مرحله حذفی
باشگاه پرسپولیس به دنبال بازگرداندن پول انتقال فخریان
غلامپور عضو جدید کادرفنی استقلال
بازی حذفی تراکتور - پرسپولیس بدون تماشاگر است/ محل بازی دربی در چند روز آینده مشخص می‌شود
انصاری: کارت اوسمار برای نشستن روی نیمکت پرسپولیس صادر شد
تراکتور - پرسپولیس؛ فینال زودهنگام/ استقلال برابر تیم گمنام کشت و صنعت خلخال
تعداد غایبان استقلال مقابل الوحدات به ۵ نفر رسید
می خواهیم حال دل مردم و صنعت خوش باشد/ در ورزش حرفه ای حرفی برای گفتن داریم
دنیامالی: نیک‌نامی سعادتمند زبانزد بود/ اخبار خوبی از بازی‌های کشور‌های اسلامی خواهیم داشت
اجلاس کنفدراسیون بدمینتون آسیا با حضور نمایندگان ایران در کوالالامپور برگزار شد
دیدار تیم ملی فوتبال ایران با اسپانیا
ادی هاو: حیف که قانون دست و پایم را بسته بود
پرسپولیس هنوز بدون سرمربی است
کاپیتان تیم ایران مشکلی برای بازی با ژاپن ندارد
رقابت ۱۴۴ تکواندوکار در بازی‌های کشور‌های اسلامی/ مبارزه قهرمانان جهان و المپیک در ریاض
استقلال امروز به اردن سفر می‌کند
لیونل مسی در حیدرآباد
برنامه فشرده و سرنوشت‌ساز استقلال در آبان و آذر
هیات رئیسه فدراسیون کاراته رای اعتماد گرفت
طارمی و ال‌کعبی؛ زوج مرگبار المپیاکوس در سوپرلیگ یونان
میراسماعیلی: جودو ایران به این مدال‌ها نیاز داشت؛ در ریاض هم ناامید نیستیم
اقدام عجیب معاون پرسپولیس؛ ورود پیشکسوتان ممنوع
سود هنگفت ایران از گنجی که در بحرین ۲۰۲۵ کشف شد
بازدید مسئولان سازمان برنامه و بودجه از پروژه بازسازی ورزشگاه آزادی