کاپیتان تیم ملی والیبال زیر ۱۶ سال دختر ایران مشکلی برای حضور در دیدار مقابل ژاپن ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، شب گذشته در جریان برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا در اردن، نیایش غیبی کاپیتان تیم ملی والیبال دختران زیر ۱۶ سال کشورمان، به دلیل احساس سرگیجه با همراهی سرپرست و فیزیوتراپ تیم و طبق پروتکل‌های پزشکی با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد.

طبق دستورالعمل‌های مسابقات، در صورت بروز هرگونه مشکل جسمانی برای بازیکنان، جابه‌جایی باید صرفا از طریق آمبولانس انجام شود؛ از این رو، با وجود آنکه وضعیت جسمی کاپیتان تیم ایران بد نبود، انتقال وی با رعایت کامل این پروتکل صورت گرفت.

پزشکان پس از انجام معاینات تخصصی، علت سرگیجه را افت موقت فشار خون اعلام کردند و برای بهبود وضعیت عمومی، سرم درمانی به او تزریق شد و پس از دریافت مراقبت‌های لازم، ساعت ۲ بامداد دوشنبه از بیمارستان مرخص شد و به محل اقامت تیم ملی بازگشت.

موهبه نجفی زاده سرپرست تیم ملی زیر ۱۶ سال دختر درباره آخرین وضعیت این بازیکن گفت: حال عمومی نیایش غیبی کاملا مساعد است و وی صبح امروز در تمرینات کششی تیم در هتل هم شرکت کرد و مشکلی برای حضور در دیدار مقابل ژاپن ندارد.

تیم ملی والیبال زیر ۱۶ سال ایران از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه امروز (دوشنبه ۱۲ آبان) در آخرین دیدار مرحله مقدماتی خود به مصاف ژاپن می‌رود.