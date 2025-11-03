مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گفت: پایش شبانه روزی مصرف برق در سطح استان با هدف شناسایی و کنترل مصارف غیرضروری و ارتقای بهره وری انرژی همچنان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ امید رفیعی گفت: پایش شبانه روزی مصرف برق در سطح استان با هدف شناسایی و کنترل مصارف غیرضروری و ارتقای بهره وری انرژی همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گفت: کارشناسان دفتر مدیریت مصرف شرکت به صورت مستمر و میدانی در حال رصد وضعیت روشنایی اماکن عمومی، معابر و فضا‌های شهری هستند تا از اتلاف انرژی و بد مصرفی جلوگیری شود.

رفیعی ادامه داد: در این راستا، با شهرداری کلانشهر قم هماهنگی لازم برای جمع آوری ریسه‌های روشنایی پرمصرف و غیرضروری در سطح شهر انجام شده است و این اقدام با هدف بهینه سازی مصرف برق، کاهش بار شبکه تکزیع برق و جلوگیری از هدر رفت انرژی صورت می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح مصرف برق در تمام فصول سال بیان کرد: کارشناسان شرکت ضمن ارائه تذکرات شفاهی و کتبی به مشترکین پرمصرف، بر اصلاح الگوی مصرف و ترویج فرهنگ استفاده صحیح از انرژی تأکید دارند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم در پایان عنوان کرد: اجرای طرح‌های نظارتی، آموزشی و اطلاع رسانی در حوزه مدیریت صحیج مصرف برق به صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا ضمن حفظ پایداری شبکه توریع برق، رفتار مصرفی مسئولانه در بین هم استانی‌های گرامی بیش از پیش نهادینه شود.

