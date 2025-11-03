باشگاه خبرنگاران جوان - اوضاع آمریکا بحرانی است این را نه روسیه و چین یا ونزوئلا بلکه خود رسانه‌های آمریکایی می‌گویند. شکست ترامپ در جنگ تجاری با چین وضعیت اقتصادی را برای میلیون‌ها آمریکایی بدتر از گذشته کرده است. چندی پیش واشنگتن‌پست در گزارشی نوشته بود فشار تورم باعث شده است بسیاری از خانواده‌های آمریکایی بین خرید لوازم‌التحریر یا پرداخت قبوض خود یکی را انتخاب کنند.

از سوی دیگر تنش‌ها بین ترامپ و دموکرات‌ها در سنای آمریکا باعث شده است دولت آمریکا تعطیل شود. بیش از یک ماه از این تعطیلی دولت آمریکا می‌گذرد و به همین دلیل گفته می‌شود پرداخت حقوق ۴میلیون کارمند اعم از کارمندان بخش اداری و نیروهای ارتش حقوق دریافت نکرده‌اند.

ترامپ زمانی که دولت تعطیل شد، اعلام کرد فرصت مناسبی پیش آمده است که از شر بسیاری از دموکرات‌ها خلاص شود به همین بهانه نیز هزاران کارمند توسط دولت ترامپ اخراج شدند. رسانه‌های آمریکایی نوشته‌اند با پایان بودجه برنامه کمک تغذیه تکمیلی (اسنپ) حدود ۴۲ میلیون آمریکایی کم‌درآمد از جمله ۱۶ میلیون کودک، دسترسی خود را به مزایای این برنامه کمک‌رسانی از دست داده‌اند. براساس داده‌های رسمی وزارت کشاورزی آمریکا، بیش از دوسوم دریافت‌کنندگان این کمک‌ها کودکان، سالمندان یا افراد دارای ناتوانی جسمی هستند و نکته اینکه نیمی از خانوارها دست‌کم یک فرد شاغل در خانواده دارند که نشان می‌دهد لزوماً افراد بیمار یا دارای معلولیت در این برنامه جا ندارند و کسانی که شاغلند اما حقوق بسیار پایینی دارند نیز در این برنامه بوده و از یارانه‌های غذا استفاده می‌کنند. به بیان دیگر، اسنپ صرفاً برنامه‌ای برای فقرا نیست، بلکه ستون اصلی سیاست‌های اجتماعی آمریکاست که شکاف درآمدی فزاینده را کمی متعادل نگه می‌دارد.

با تعطیلی برنامه «اسنپ» گزارش‌ها از شکل گیری صف‌های طولانی مقابل بانک‌های غذای آمریکا خبر می‌دهند و مردم ساعت‌ها مقابل این بانک‌های غذا می‌ایستند تا غذای رایگان دریافت کنند. تاکنون ۱۴ بار تلاش سنای آمریکای برای بازگشایی دولت شکست خورده است و با توجه به تعطیلی سنا رسانه‌ها نوشته‌اند که بعید است به این زودی‌ها دولت آمریکا بازگشایی شود. دموکرات‌ها بر این باور هستند که ترامپ از گرسنگی میلیون‌ها آمریکایی به عنوان سلاح و ابزار فشاری علیه آنها استفاده می‌کند.

«برنی سندرز» سناتور ایالت برجسته اهل «ورمونت» و از مخالفین سرسخت ترامپ در همین رابطه گفته است: «دونالد ترامپ از گرسنگی به عنوان سلاحی علیه مردم خودش استفاده می‌کند. او می‌خواهد با در تنگنا قرار دادن میلیون‌ها خانواده، کنگره را مجبور کند به خواسته‌های بودجه‌ای او تن دهد». در کنفرانس مطبوعاتی روزانه در کنگره «حکیم جفریز»، رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا نیز گفت: چالشی که اکنون با آن مواجه هستیم این است که دونالد ترامپ و جمهوری‌خواهان در کنگره سعی دارند از گرسنگی به عنوان سلاح استفاده کنند تا سیاست‌های راست افراطی خود را در لایحه بودجه خود به مردم آمریکا تحمیل کنند. این غیرقابل قبول است. این غیرآمریکایی است. این غیرمنطقی است که جمهوری‌خواهان در واقع سعی در استفاده از گرسنگی در سراسر کشور به عنوان سلاح دارند.».

«کوری بوکر» سناتور دموکرات اهل نیوجرسی آمریکا نیز در این رابطه در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان از بی‌رحمی جمهوری خواهان در این زمینه به شدت انتقاد کرد و گفت: به من نگویید که ما، به‌عنوان آمریکا، باید بین غذا دادن به خانواده‌ها و تأمین بیمه درمانی آنها یکی را انتخاب کنیم.» و افزود: «ما می‌توانیم هر دو را انجام دهیم». وی تاکید کرد ترامپ «از گرسنگی به عنوان سلاح سیاسی استفاده می‌کند».

اوباما: باید جلوی ترامپ ایستاد

وضعیت به قدری بحرانی است که باراک اوباما رئیس‌جمهور پیشین آمریکا نیز در آستانه انتخابات شهرداری‌ها در آمریکا زبان به انتقاد از ترامپ گشوده و خواستار ایستادگی در مقابل سیاست‌های وی شده است. «باراک اوباما» که در تجمع‌های انتخاباتی در حمایت از فرمانداران دموکرات حاضر شده بود، از طرفداران حزب دموکرات خواست تا با شرکت در انتخابات محلی مقابل «بی‌قانونی‌های» ترامپ بایستند. این رئیس‌جمهور پیشین آمریکا تأکید کرد: «کشور ما و سیاست‌هایش در وضعیت تاریکی قرار دارد. سخت است بدانیم از کجا باید شروع کرد، چون هر روز این کاخ‌سفید دسته جدیدی از بی‌قانونی، بی‌پروایی، تنگ‌نظری و حتی دیوانگی را به مردم عرضه می‌کند.»

اوباما همچنین از سیاست‌های تعرفه‌ای «آشفته» ترامپ و اعزام نیروهای گارد ملی به شهرهای آمریکا به‌شدت انتقاد کرد و جمهوری‌خواهان کنگره را به‌خاطر «سکوت و بی‌عملی در برابر رفتارهای خارج از چارچوب ترامپ» سرزنش کرد. او گفت از این‌که رهبران تجاری، شرکت‌های حقوقی و دانشگاه‌ها به‌سرعت در برابر ترامپ «زانو زده‌اند»، شگفت‌زده شده است.

اوباما در تجمع انتخاباتی در نیوجرسی، در بحبوحه برگزاری جشن هالووین در آمریکا، با کنایه گفت: «این روزها انگار هر روز برای کاخ سفید هالووین است، البته بدون شیرینی و فقط پر از شوخی‌های ترسناک!» این سیاستمدار آمریکایی با طعنه به تصمیم‌های ترامپ مانند بازسازی بخش‌هایی از کاخ سفید، از جمله یک سرویس بهداشتی حتی در زمان تعطیلی دولت گفت: «البته انصافاً او بر برخی مسائل حیاتی تمرکز دارد، مثل آسفالت کردن باغ رز تا کفش کسی گِلی نشود، یا ساختن یک سالن رقص ۳۰۰ میلیون دلاری!»

وی با انتقاد شدید از عملکرد ترامپ تاکید کرد شرایط در دوران ترامپ بدتر شده و مردم عادی فقیرتر شده‌اند. این در حالی است که افراد نزدیک به ترامپ ثروتمندتر شده‌اند و وی تلاش می‌کند توجه مردم را از مشکلات‌شان پرت کند. اوباما اضافه کرد: ما تمام این مزخرفات را هر روز در اخبار می‌بینیم، نظریه‌های توطئه، ویدئوهای عجیب و غریب از ترامپ در حالی که تاجی بر سر دارد و بر روی معترضان فضولات می‌ریزد. تمام این اقدامات برای پرت‌کردن توجه شما از این واقعیت انجام می‌شود؛ اوضاع شما بهتر نشده است. هر روز در آمریکا هالووین است.

نه آنکه ما توقع این اوضاع را نداشتیم نه؛ اما توقع نداشتیم تا این حد بد باشد. من قبلاً هشدار داده بودم. مردم به خاطر اوضاع بد اقتصادی به ترامپ رأی دادند اما شرایط بدتر شد و فقط برای ترامپ و خانواده‌اش بهتر شده است. هزینه‌های درمان در آمریکا دو یا سه بار افزایش خواهد یافت. پیش از اوباما «بایدن» و «کاملا هریس»، دیگر شخصیت‌های دموکرات نیز از سکوت مسئولان این کشور در مقابل رفتارهای خلاف قانون رئیس‌جمهور آمریکا به‌شدت انتقاد کرده و خواهان مقابله با او شده بودند.

اوباما همچنین روز شنبه تماس غیرمنتظره‌ای با زهران ممدانی، نامزد شهرداری نیویورک، برقرار کرد. به گفته دو منبع آگاه، این گفت‌وگو حدود ۳۰ دقیقه طول کشید و اوباما از شیوه کارزار ممدانی تمجید کرد و پیشنهاد داد در صورت پیروزی، مشاور غیررسمی او باشد. همچنین درباره دیدار حضوری در واشنگتن گفت‌وگو شد.

اوباما تاکنون در انتخابات شهرداری از هیچ نامزدی حمایت رسمی نکرده است، با این حال، تماس خصوصی او با ممدانی، که خود را سوسیالیست دموکرات می‌خواند، به دلیل تردیدهای حزب درباره نامزدی او قابل‌توجه است. چهره‌های سرشناس حزب دموکرات در حمایت از ممدانی محتاط بوده‌اند، و حتی چاک شومر، رهبر اقلیت سنا از نیویورک، هنوز نگفته که آیا به او رأی خواهد داد یا نه.

ترامپ عامل تورم

اقدامات ترامپ صدای مردم این کشور را هم درآورده است. آنها از ابتدای دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ بارها در تجمع‌های اعتراضی شرکت کرده‌اند. آمریکایی‌ها در یکی از آخرین اقدامات خود در روز ۱۸ اکتبر (۲۶ مهرماه)، با شرکت در تظاهرات گسترده «نه به پادشاه» در همه ایالت‌های آمریکا، رقم بی‌سابقه حضور ۷میلیون نفر را به نام خود ثبت کردند. همزمان نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهد، دوسوم آمریکایی‌ها معتقدند کشورشان در مسیر اشتباهی حرکت می‌کند. آنها ترامپ را عامل تورم می‌دانند و از عملکرد او، احزاب سیاسی و وضعیت اقتصادی نارضایتی گسترده‌ای دارند.

براساس نظرسنجی مشترک ای‌بی‌سی‌نیوز، واشنگتن‌پست و ایپسوس که امروز (یکشنبه) منتشر شد، بیشتر آمریکایی‌ها احساس نگرانی دارند؛ و اندکی بیش از نیمی از آنها می‌گویند اقتصاد کشورشان در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ ضعیف‌تر شده است. بر این اساس، دموکرات‌ها (۹۵ درصد) و مستقل‌ها (۷۷ درصد) بسیار بیش از جمهوری‌خواهان آمریکایی (۲۹ درصد) می‌گویند کشورشان به‌شدت در مسیر نادرستی قرار دارد.

درصد بیشتری از آمریکایی‌های سیاه‌پوست (۸۷ درصد)، اسپانیایی‌تبار (۷۱ درصد) و آسیایی‌تبار (۷۱ درصد) نیز نسبت به سفیدپوستان (۶۱ درصد) همین نظر را دارند. براساس این نظرسنجی حدود ۶ نفر از هر ۱۰ آمریکایی، ترامپ را مسئول نرخ فعلی تورم می‌دانند، در حالی‌که بیش از ۶ نفر از هر ۱۰ نفر عملکرد او در زمینه تعرفه‌ها- که گمان می‌رود موجب افزایش قیمت‌ها شده- اقتصاد و کل دولت فدرال را تأیید نمی‌کنند.

بازنده جنگ تجاری با چین

تارنمای سی‌ان‌ان هم با استناد به داده‌های تجاری از شکست ترامپ در جنگ تجاری با چین خبر داده و نوشته است: از زمان تشدید جنگ تجاری آمریکا علیه پکن، چین توانسته است برخی کالاهای وارداتی از آمریکا را با کشورهای دیگری جایگزین کند؛ اقدامی که نشان می‌دهد دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در این جنگ شکست خورده است.

جنگ یک ساله بین چین و آمریکا در فوریه ۲۰۲۵ (بهمن ۱۴۰۳) زمانی که ترامپ، تعرفه‌هایی را علیه این کشور آسیایی، کانادا و مکزیک اعمال کرد، تشدید شد. از آن زمان به بعد پکن و واشنگتن روابط آشفته‌ای را تجربه و تعرفه‌های تلافی‌جویانه را علیه یکدیگر اعمال کرده‌اند که این تعرفه‌ها گاه به سطح سه‌رقمی رسیده است.

منبع: روزنامه کیهان