رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران از توقیف موتورسنگین خارجی قاچاق به ارزش ۸ میلیارد ریال در شهرستان آمل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ سامع خورشاد رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا، ماموران پلیس امنیت اقتصادی و انتظامی آمل با انجام اقدامات اطلاعاتی از نگهداری یک دستگاه موتورسیکات قاچاق توسط فردی در شهرستان آمل با خبر شدند.

او با اشاره به هماهنگی قضائی در این راستا، افزود: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان با همکاری ماموران کلانتری ۱۱ آمل در بازرسی از مخفیگاه متهم یک دستگاه موتورسیکلت ۱۳۰۰ سی سی خارجی فاقد مجوز گمرکی کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران با اشاره به این که کارشناسان ارزش موتورسیکلت توقیفی را ۸ میلیارد ریال برآورده کرداند، گفت: ضمن تحویل کالای کشف شده به سازمان اموال تملیکی، متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ خورشاد در خاتمه از عزم جدی پلیس در مبارزه با قاچاق خبر داد و اظهار داشت: همکاری مردم و سایر دستگاه‌های اجرایی در این راستا امری الزامی است و شهروندان در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیر مجاز از جمله قاچاق و احتکار می‌توانند مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.