باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان غذا و دارو، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد برخی محصولات تزریقی زیبایی از مسیر غیرقانونی وارد کشور شده و فاقد هرگونه مجوز ورود، ثبت و تأییدیه از سازمان غذا و دارو هستند.

بر این اساس، ژل تزریقی زیرپوستی Exoitalia (ایتالیا)، فرآورده تزریقی کلاژن Nithya (ایتالیا)، محصول تزریقی Dermaqual (فرانسه)، فرآورده تزریقی Aqualyx (ایتالیا) و فرآورده تزریقی Alidya (ایتالیا) از جمله محصولات غیرقانونی و فاقد مجوز هستند.

سازمان غذا و دارو اعلام کرد: این اقلام به دلیل نداشتن مجوزهای رسمی در گروه فرآورده‌های غیرمجاز قرار دارند و در اولویت اقدامات نظارتی و پیگیری‌های قانونی این سازمان هستند.