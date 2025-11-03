سازمان غذا و دارو فهرست تعدادی از فرآورده‌های تزریقی زیبایی را که بدون ثبت رسمی و مجوز بهداشتی در بازار عرضه می‌شوند، اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان غذا و دارو، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد برخی محصولات تزریقی زیبایی از مسیر غیرقانونی وارد کشور شده و فاقد هرگونه مجوز ورود، ثبت و تأییدیه از سازمان غذا و دارو هستند.

بر این اساس، ژل تزریقی زیرپوستی Exoitalia (ایتالیا)، فرآورده تزریقی کلاژن Nithya (ایتالیا)، محصول تزریقی Dermaqual (فرانسه)، فرآورده تزریقی Aqualyx (ایتالیا) و فرآورده تزریقی Alidya (ایتالیا) از جمله محصولات غیرقانونی و فاقد مجوز هستند.

سازمان غذا و دارو اعلام کرد: این اقلام به دلیل نداشتن مجوزهای رسمی در گروه فرآورده‌های غیرمجاز قرار دارند و در اولویت اقدامات نظارتی و پیگیری‌های قانونی این سازمان هستند.

