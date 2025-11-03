باشگاه خبرنگاران جوان - وستهم بحرانزده یکشنبهشب (۱۱ آبان) در هفته دهم لیگ برتر انگلیس سه بر یک نیوکاسل را شکست داد. این دومین برد فصل «چکشها» در این فصل بود و باعث شد آنها به رده هجدهم صعود کنند و اندکی از قعر جدول فاصله بگیرند.
هزاران هوادار وستهم با طعنه به این موضوع اشاره داشتند و میگفتند: «چقدر باید بد باشی؟» یا «ما در خانه پیروز میشویم!». این تیم برای اولین بار در تقریبا ۹ ماه اخیر در دیداری خانگی در لیگ برتر به برتری رسید.
ادی هاو، سرمربی نیوکاسل که تیمش از ماه آوریل نتوانسته است در هیچ بازی خارج از خانهای در لیگ برتر به برتری برسد، بعد از باخت تیمش گفت: نام من را فراموش کنید! این تیم هیچ شبیه نیوکاسلی که در فصول اخیر دیدهایم، نبود. نمایش تیمم آنقدر بد بود که میتوانستم همه بازیکنان را تعویض کنم ولی قانون اجازه نمیداد. فکر نمیکنم از زمانی که سرمربی نیوکاسل شدهام، چنین احساسی داشتهام. در کل نمایش تیمی بسیار بدی داشتیم و اصلا خوب ظاهر نشدیم.
نیوکاسل اکنون در هشت بازی اخیر خارج از خانهاش در لیگ برتر بدون برد مانده است. استون ویلا (دو بار)، برایتون (دو بار)، بورنموث، آرسنال، لیدز یونایتد و وستهم تیمهایی بودهاند که نیوکاسل نتوانسته است در این مدت آنها را شکست دهد. فقط فولام، ناتینگهام فارست و ولورهمپتون در این فصل در بازیهای خارج از خانه امتیاز کمتری نسبت به نیوکاسل کسب کردهاند.
نیوکاسل باید چهارشنبهشب در لیگ قهرمانان اروپا به مصاف اتلتیک بیلبائو برود و در ادامه در لیگ برتر در خانه برنتفورد دیدار خواهد داشت. شاگردان ادی هاو با دوازده امتیاز در رده سیزدهم جدول لیگ برتر جای دارند.