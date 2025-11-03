رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از توزیع روزانه بیش از هزار و ۹۰۶ تن مرغ گرم برای تنظیم بازار استان تهران خبر داد و گفت: از فردا ۱۳ آبان عرضه ۱۹۰۰ تن گوشت مرغ منجمد نیز برای تعادل بخشی به بازار آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - جبرئیل برادری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه روزانه بین ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ تن گوشت گرم مرغ در تهران مصرف می‌شود، اظهار داشت: مرغ توزیعی از محل تولید استان تهران و سهمیه استانی استان‌های معین بوده و به میزان کافی تامین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اظهار داشت: از این میزان ۷۷۰ تن اختصاصی برای میدان بهمن تامین شده تا شبکه مویرگی عرضه هم تامین باشد.

وی تصریح کرد: اکنون هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم با نرخ مصوب ۱۳۲ هزارتومان در میادین میوه و تره‌بار و با قیمت ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان در خرده فروشی‌ها به دست مصرف کنندگان برسد.

برادری با اشاره به شرایط مطلوب بازار مرغ در استان گفت: جهاد کشاورزی استان تهران تامین مرغ مورد نیاز میادین را برعهده دارد و شبکه مویرگی توزیع نیز به‌صورت کامل فعال است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه علاوه بر مرغ گرم حدود یک هزارو ۹۰۰ تن گوشت مرغ منجمد نیز برای تنظیم بازار تامین شده که از فردا توزیع آن آغاز خواهد شد اظهارداشت: هر کیلوگرم مرغ منجمد با قیمتی حدود ۱۵ درصد کمتر از مرغ گرم عرضه می‌شود.

برادری افزود: برای جلوگیری از هرگونه تنش در بازار، نظارت بر واحد‌های صنفی به صورت مستمر در حال انجام است و در صورت مشاهده فروش بالاتر از نرخ مصوب بازرسان اقدام به صدور برگه جریمه خواهند کرد.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

