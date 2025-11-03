فرمانده انتظامی شهرستان بابل از دستگیری سارقان کابل برق و کشف ۸ فقره سرقت در آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ علی داداش تبار فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل برق، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی بخش گتاب شهرستان بابل قرار گرفت.

او افزود: در این راستا ماموران با انجام اقدامات پلیسی، ۴ سارق سابقه دار را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی آنها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: سارقان دستگیر شده در بازجویی‌های فنی تاکنون به ۸ فقره سرقت اعتراف و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی شدند.

سرهنگ داداش تبار در خاتمه، توصیه کرد: هشدار‌های پلیس را در خصوص سرقت جدی گرفته و با رعایت اصول و مقررات پیشگیرانه، در کاهش وکنترل سرقت پلیس شهرستان را یاری و در صورت مشاهده هر گونه مورد مشکوک مراتب را سریعا به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.