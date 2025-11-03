فرمانده انتظامی شهرستان بابل از دستگیری سارقان کابل برق و کشف ۸ فقره سرقت در آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ علی داداش تبار فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل برق، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی بخش گتاب شهرستان بابل قرار گرفت.

او افزود: در این راستا ماموران با انجام اقدامات پلیسی، ۴ سارق سابقه دار را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی آنها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: سارقان دستگیر شده در بازجویی‌های فنی تاکنون به ۸ فقره سرقت اعتراف و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی شدند.

سرهنگ داداش تبار در خاتمه، توصیه کرد: هشدار‌های پلیس را در خصوص سرقت جدی گرفته و با رعایت اصول و مقررات پیشگیرانه، در کاهش وکنترل سرقت پلیس شهرستان را یاری و در صورت مشاهده هر گونه مورد مشکوک مراتب را سریعا به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

برچسب ها: سرقت اموال ، سارقان حرفه ای
خبرهای مرتبط
متلاشی شدن باند سارقان کابل هوایی در بابل + فیلم
متلاشی شدن باند سارقان سیم برق با ۵۰ فقره سرقت در بابل
انهدام باند سارقان سیم برق در شهرستان بابل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
دستگیری سارقان کابل برق در بابل
کشف ۷۰ میلیاردی کود و سموم کشاورزی احتکاری در مازندران
توقیف موتور سنگین ۸ میلیاردی قاچاق در آمل
افتتاح نخستین دوره مسابقات وزنه‌برداری نظامیان جهان در بابلسر + فیلم
توسعه کشت طلای سرخ در بهشهر
اعلام مسیر‌های راهپیمایی ۱۳ آبان در مازندران