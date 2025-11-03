باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا علی‌رغم گزارش‌ها مبنی بر نقض‌های مکرر توافق توسط رژیم تروریستی اسرائیل، ادعا کرده است که آتش‌بس در غزه «ناپایدار نیست».

رئیس جمهور آمریکا در اولین مصاحبه تلویزیونی خود با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه CBS در پنج سال گذشته، گفت که آتش‌بس تحت حمایت آمریکا بین رژیم تروریستی اسرائیل و حماس «شکننده نیست» .

در پاسخ به سؤالات نورا اودانل، خبرنگار «۶۰ دقیقه» درباره این توافق، ترامپ اظهار داشت: «بسیار محکم است.» اظهارات رئیس جمهور آمریکا در حالی مطرح می‌شود که رژیم تروریستی اسرائیل به نقض توافق از زمان اجرایی شدن آن در ۱۰ اکتبر ادامه داده است.

فهرست کامل نقض‌های اسرائیل در غزه طی سه هفته گذشته: به گزارش دفتر رسانه‌ای دولت غزه و وزارت بهداشت فلسطین، از ۱۰ اکتبر تاکنون، بیش از ۲۳۰ فلسطینی ، از جمله ۹۷ کودک، در حملات رژیم تروریستی اسرائیل در سراسر نوار غزه شهید و ۶۰۰ نفر زخمی شده‌اند.

به گفته این دفتر، تا ۲۸ اکتبر ، نیرو‌های اسرائیلی ۵۲ مورد تیراندازی و ۵۵ مورد گلوله‌باران در سراسر غزه انجام داده‌اند. همچنین، حداقل ۱۱ خانه غیرنظامی تخریب شده و نیرو‌های اسرائیلی همچنان از ربات‌های انفجاری کنترل از راه دور و ماشین‌آلات سنگین برای تخریب ساختمان‌ها استفاده می‌کنند.

یورش‌ها و آدم‌ربایی‌ها

این دفتر گزارش داده است که رژیم تروریستی اسرائیل چندین تجاوز از «خط زرد» (مرز غیرفیزیکی جداکننده نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی از مناطق خاص غزه) داشته است، در حالی که کنترل تقریبا ۵۰ درصد از این منطقه را در اختیار دارد.

بسیاری از قربانیان حملات در داخل خط زرد، منطقه‌ای خارج از کنترل رژیم تروریستی اسرائیل، هدف گلوله یا بمباران قرار گرفته‌اند. به گفته این دفتر، تا ۲۸ اکتبر ، حداقل ۹ مورد از این تجاوز‌ها گزارش شده است. نیرو‌های اسرائیلی همچنین حدود ۲۱ فلسطینی را در سراسر نوار غزه ربوده‌اند که برخی از آنها در حال بازرسی خانه‌های نزدیک خط زرد و برخی دیگر در حال ماهیگیری از دریا دستگیر شده‌اند.

جریان کمک‌رسانی

توافق تحت حمایت آمریکا که در ۱۰ اکتبر بین حماس و رژیم تروریستی اسرائیل امضا شد، پایان محاصره از طریق بازگشایی گذرگاه رفح برای عبور افراد و ورود روزانه ۶۰۰ کامیون کمک‌های بشردوستانه ، از جمله ۵۰ کامیون حامل سوخت، را تصریح کرده بود.

این دفتر اعلام کرد که بین ۱۰ تا ۳۱ اکتبر ، ۳۲۰۳ کامیون تجاری و کمکی وارد غزه شده است. این میزان به‌طور متوسط ۱۴۵ کامیون کمک در روز است، یا به عبارت دیگر، تنها ۲۴ درصد از ۶۰۰ کامیون کمک‌رسانی که قرار بود روزانه طبق توافق وارد غزه شوند.

رژیم تروریستی اسرائیل تاکنون گذرگاه رفح را بسته نگه داشته و از انتقال ده‌ها هزار مجروح و بیمار بدحال برای درمان در خارج جلوگیری کرده است. این رژیم تروریستی هنوز اجازه ورود ماشین‌آلات سنگین مورد نیاز برای آواربرداری، بازگشایی جاده‌ها و بیرون آوردن اجساد را نداده است، همچنین از ابتدای جنگ، اجازه ورود حجم معنی‌داری از چادر و سرپناه را نداده است.

سازمان‌های کمک‌رسانی و سازمان ملل اعلام کرده‌اند که با وجود نیاز‌های گسترده، اشغالگران اسرائیلی همچنان تنها اجازه ورود «بخش کوچکی» از کمک‌های بشردوستانه مورد نیاز به غزه را می‌دهند.



منبع: قدس نیوز