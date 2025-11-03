باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سازمان ملل متحد اعلام کرد که بیش از ۳۶۰۰۰ غیرنظامی سودانی، کمی بیش از یک هفته پس از تصرف شهر الفاشر توسط نیرو‌های شبه‌نظامی، از شهر‌ها و روستا‌های منطقه کردفان در شرق دارفور گریخته‌اند.

در هفته‌های اخیر، منطقه مرکزی کردفان - که یک محور استراتژیک بین استان‌های دارفور سودان و قلب خارطوم-ریورین در شرق است - به جدیدترین میدان نبرد بین ارتش سودان و نیرو‌های پشتیبانی سریع شبه‌نظامی تبدیل شده است که از آوریل ۲۰۲۳ درگیر یک درگیری وحشیانه شده‌اند.

آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای در اواخر روز یکشنبه اعلام کرد که تخمین زده می‌شود ۳۶۸۲۵ نفر بین ۲۶ تا ۳۱ اکتبر از پنج منطقه در کردفان شمالی فرار کرده‌اند.

ساکنان روز دوشنبه از افزایش شدید حضور نیرو‌های پشتیبانی سریع و ارتش در شهر‌ها و روستا‌های کردفان شمالی خبر دادند.

ارتش و نیرو‌های پشتیبانی سریع هر دو برای العبید، مرکز ایالت کردفان شمالی و یک مرکز لجستیک و فرماندهی کلیدی که دارفور را به خارطوم متصل می‌کند و همچنین دارای یک فرودگاه است، در رقابت هستند.

یکی از اعضای RSF در ویدئویی که اواخر روز یکشنبه توسط RSF به اشتراک گذاشته شد، با اشاره به شهری در شمال العبید، گفت: «امروز، همه نیرو‌های ما در جبهه باره گرد هم آمده‌اند.» RSF هفته گذشته کنترل باره را به دست گرفت.

سلیمان بابیکر، ساکن‌ام سمیمه، در غرب العبید، به خبرگزاری فرانسه گفت که پس از تصرف الفشیر توسط شبه‌نظامیان، «تعداد خودرو‌های RSF افزایش یافته است.»

او به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما از ترس درگیری، دیگر به مزارع خود نرفتیم.»

یکی دیگر از ساکنان محلی که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، نیز گفت: «طی دو هفته گذشته افزایش زیادی در خودرو‌های ارتش و سلاح‌ها در غرب و جنوب العبید مشاهده شده است.»

مارتا پوبی، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور آفریقا، هفته گذشته در مورد «جنایات گسترده» و «انتقام‌جویی‌های قومی» توسط RSF در باره هشدار داد.

او نسبت به الگو‌هایی که در دارفور تکرار می‌شوند، هشدار داد، جایی که جنگجویان RSF پس از سقوط الفاشر به قتل عام، خشونت جنسی و آدم‌ربایی علیه جوامع غیرعرب متهم شده‌اند.

این درگیری تاکنون ده‌ها هزار نفر را کشته، نزدیک به ۱۲ میلیون نفر را آواره کرده و بزرگترین بحران آوارگی و گرسنگی در جهان را ایجاد کرده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه