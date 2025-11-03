باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ایسوس تبلیغ جدیدترین لپ‌تاپ ROG Strix G18 خود را شروع کرده است که به عنوان یکی از بهترین لپ‌تاپ‌ها برای طراحان و علاقه‌مندان به بازی‌های ویدیویی طراحی شده است.

این لپ‌تاپ دارای صفحه نمایش ۱۸ اینچی با وضوح ۲۵۶۹ در ۱۶۰۰ پیکسل و نرخ تازه‌سازی ۲۴۰ هرتز است. این صفحه نمایش با یک لایه ضد انعکاس ویژه پوشانده شده است تا در طول استفاده طولانی مدت از تلفن یا هنگام انجام بازی‌های ویدیویی، تجربه مشاهده راحتی را فراهم کند.

این دستگاه از پردازنده Intel Core Ultra 9، 275HX با ۲۴ هسته بهره می‌برد که سرعت پردازش داده فوق‌العاده‌ای را ارائه می‌دهد. همچنین دارای کارت گرافیک NVIDIA GeForce RTX 5080 با ۱۶ گیگابایت رم یکپارچه است. گزینه‌های رم از ۱۶ گیگابایت تا ۶۴ گیگابایت متغیر است و حافظه داخلی SSD تا ۲ ترابایت نیز موجود است.

این کامپیوتر همچنین دارای صفحه کلید با نور پس زمینه و سیستم خنک کننده اختصاصی برای پردازنده و مادربرد است که آن را قادر می‌سازد در طول استفاده فشرده یا جلسات بازی طولانی مدت به طور موثر کار کند.

ایسوس آن را به بلندگو‌های با عملکرد بالا، تراشه مودم برای اتصال Wi-Fi 7، دو پورت Thunderbolt 5، سه پورت USB 3.2 Gen 2 Type-A، یک پورت HDMI 2.1 با پشتیبانی از FRL، یک پورت اترنت، یک جک هدفون ۳.۵ میلی‌متری و یک باتری ۹۰ وات ساعتی با فناوری شارژ سریع مجهز کرده است.

منبع: 4pda