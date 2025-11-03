باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، این دوره از جشنواره هم‌چون دوره‌های گذشته در چهار بخش «مسابقه»، «خارج از مسابقه»، «نمایش ویژه» و «چشم‌انداز» از ۳ تا ۷ خرداد ۱۴۰۵ در تهران برگزار خواهد شد.

فیلم‌سازان ایرانی و خارجی می‌توانند از ۱۲ آبان تا ۲۰ دی ۱۴۰۴ با مراجعه به سایت جشنواره به نشانی ثبت‌نام کنند.

بر اساس فراخوان چهاردهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران، زمان انتخاب آثار نیز نیمه اول بهمن ۱۴۰۴ اعلام شده و دبیرخانه، تنها فیلم‌هایی با فرمت‌های زیر را پذیرا است.

Video: Video format: DVD. mov. , mp ۴, Video codec: H ۲۶۴, Frame rate: ۲۴، ۲۵ or ۳۰ fps, Data rate: ۵۰۰۰ kbps, Resolution: ۱۹۲۰ x ۱۰۸۰

Audio: Audio codec: AAC, data rate: ۳۲۰ kbps Sample rate: ۴۴.۱ kHz

هم‌چنین بخش «مسابقه» این جشنواره دارای شرایطی هم‌چون گزینش حداکثر سه قسمت از مجموعه‌ها و سریال‌ها و همچنین آثار تبلیغی شامل فیلم‌های آموزشی، صنعتی و تبلیغاتی است.

این در حالی است که گزینش آثار بخش مسابقه بر عهده شورایی است که اعضای آن را ستاد جشنواره انتخاب خواهد کرد و دست‌اندرکاران تهیه و تولید آثار این بخش امکان شرکت در ترکیب هیأت داوران را نخواهند داشت و هم‌چنین نماینده‌ای از جشنواره بدون داشتن حق رای در نشست‌های هیات داوران حضور دارد.

سرو و زیتون، موشن گرافیک و هوش مصنوعی

در بخش «مسابقه» جشنواره پویانمایی تهران، آثار بخش «سرو و زیتون» (غزه) با رویکرد بررسی جنایت‌های استکبار جهانی در طول تاریخ و ترویج فرهنگ مقاومت و صیانت از کرامت انسان، به ویژه حفظ سرزمین و عزت مردم فلسطین، «گرافیک متحرک» (موشن گرافیک) و «هوش مصنوعی» نیز بررسی خواهد شد.

بر اساس این فراخوان، هیأت داوران در بخش مسابقه ایران، آثار تولید شده پس از سال ۱۴۰۱ و در بخش مسابقه بین‌الملل آثار خارجی ساخته شده پس از ژانویه ۲۰۲۲ را مورد داوری قرار خواهند داد.

هیأت داوران بخش مسابقه ایران و بین‌الملل، جوایزی شامل تندیس طلایی، نقره‌ای و برنزی به فیلم‌های اول تا سوم اهدا خواهند کرد، هم‌چنین تندیس طلایی به بهترین فیلم و کارگردانی در بخش دینی، بهترین فیلم در بخش ارزش‌های انقلاب اسلامی، بهترین اثر با موضوع سرو و زیتون (غزه)، بهترین فیلم با موضوع کودک و نوجوان، بهترین کارگردانی، فیلم‌نامه و انیماتور دانشجویی، بهترین پایان‌نامه نظری، اثر سریالی، اثر تبلیغی، فیلم تجربی، گرافیک متحرک (موشن گرافیک)، هوش مصنوعی، فیلم‌نامه، پویانما (انیماتور)، فضاسازی، موسیقی، صداگذاری، اثر بلند، تندیس نقره‌ای به بهترین طراحی کاراکتر و بهترین دست‌آورد فنی و هنری، جایزه ویژه دبیر جشنواره و جایزه ویژه هیأت داوران، اختصاص داده می‌شود.

آثار بخش خارج از مسابقه

بر اساس این خبر، آثار بخش خارج از مسابقه، هم‌ارزش با آثار بخش مسابقه است و به دلایلی مانند مطابقت نداشتن با مقررات حضور در بخش مسابقه، عضویت کارگردان یا تهیه کننده در هیأت داوری و تکمیل شدن ظرفیت مورد نظر بخش مسابقه، به نمایش در می‌آید.

آثار بخش «نمایش ویژه»

بخش «نمایش ویژه» هم به شیوه غیررقابتی و به منظور فراهم کردن عرصه‌ای پویا برای تبادل تجربه و اندیشه هنرمندان و ایجاد زمینه‌ای مناسب برای ارزیابی جایگاه آثار ایرانی در مقایسه با آثار سایر کشور‌ها شکل گرفته و گزیده‌ای از آثار برگزیده جشنواره‌های مختلف جهانی و مروری بر آثار یک مکتب یا سبک ویژه از جمله مواردی است که در این بخش به نمایش گذاشته خواهد شد.

نمایش آثار بخش «چشم‌انداز»

بر همین اساس، نمایش آثار بخش «چشم‌انداز» با تأکید بر جنبه‌های آموزشی و اطلاعاتی، به شیوه غیررقابتی و با گزینش از میان تولیدات کشور‌های مختلف صورت می‌پذیرد که در آن پرداختن به موضوع‌هایی مانند معرفی استعداد‌های نوپا، تبیین جایگاه پویانمایی در آثار تبلیغی و مروری بر آثار یک فیلم‌ساز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

دبیرخانه این جشنواره در مقررات عمومی این فراخوان بر ثبت‌نام از طریق پایگاه اینترنتی دوسالانه پویانمایی تهران تأکید و اعلام کرده تنها فیلم‌های ارسالی که کد رهگیری روی آنها درج شده است را می‌پذیرد.

این جشنواره با سه هدف فراهم‌سازی بستری شایسته برای تبادل اندیشه‌ها و آموخته‌ها با گردآوری و عرضه هدفمند آثار، کشف توانمندی و تشویق نوآمدگان عرصه پویانمایی به ابتکار و نوآفرینی و گسترش توانایی‌ها با طرح تکنیک‌ها و نگرش‌های تازه برای دستیابی به کیفیتی افزون‌تر برگزار خواهد شد.