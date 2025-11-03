باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- عدالت آموزشی سال‌هاست به عنوان یکی از مطالبات اصلی مناطق محروم ایران مطرح بوده است.

استان لرستان، با دارا بودن بیش‌ترین تعداد مدارس کانکسی در کشور، نمادی از این نابرابری بود. اما امروز، با اجرای گسترده طرح‌های نوسازی و جایگزینی مدارس، این استان به الگویی برای تحقق عدالت آموزشی تبدیل شده است.

این اقدام نه تنها بهبود شرایط فیزیکی مدارس، بلکه ارتقای کیفیت آموزش و امید به آینده‌ای بهتر برای دانش‌آموزان را به همراه داشته است.

۳۱۹ پروژه در مسیر عدالت آموزشی

یونس بهاروند، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان از اجرای ۳۱۹ پروژه عمرانی در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی خبر داد.

وی با اشاره به اولویت‌های این طرح گفت:این پروژه‌ها شامل جمع‌آوری مدارس کانکسی، احداث ۷۰ مدرسه سنگی، تکمیل ۶۴ پروژه نیمه‌تمام، ۱۵ پروژه تخریب و بازسازی و همچنین ۱۵ پروژه جدید در مناطق دارای تراکم بالای دانش‌آموزی است.

لرستان؛ پایلوت ملی جایگزینی مدارس کانکسی

بهاروند با تأکید بر جایگاه ویژه لرستان در این طرح افزود:استان لرستان بیشترین میزان مدارس جایگزین کانکسی را در کشور داشته و به عنوان استان پایلوت در جمع‌آوری مدارس کانکسی معرفی شده است. در مهرماه سال جاری، با حضور وزیر آموزش‌وپرورش، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و معاونان ایشان، یکی از مدارس جدید در یکی از روستاهای استان به نمایندگی از سایر مدارس کانکسی افتتاح شد.

۶۰ درصد دولت، ۴۰ درصد بنیاد برکت

مجیدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، در پاسخ به سؤال درباره منابع مالی این پروژه‌ها گفت:در این طرح ۶۰ درصد منابع مالی از سوی دولت و ۴۰ درصد توسط بنیاد برکت تأمین شده و مهرماه امسال افتتاح یکی از مدارس روستایی در دلفان با حضور وزیر آموزش و پرورش به صورت پایلوت انجام شد

وی همچنین به مشارکت مردمی در این طرح اشاره کرد و افزود:عملیات نوسازی ۷۰ مدرسه سنگی در استان آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا سال آینده جشن حذف کامل مدارس سنگی برگزار شود. در این طرح از ظرفیت گروه‌های جهادی و خیرین نیز استفاده شده و تاکنون ساخت ۱۶ مدرسه با مشارکت خیرین آغاز شده است.

اقدامات انجام‌شده در لرستان نشان می‌دهد که با عزم ملی و مشارکت نهادهای دولتی و غیردولتی، می‌توان محرومیت‌های تاریخی را پشت سر گذاشت. این پروژه‌ها نه تنها بهبود شرایط تحصیلی دانش‌آموزان را هدف گرفته، بلکه نمادی از عدالت‌خواهی و توسعه متوازن در کشور است. لرستان امروز به الگویی تبدیل شده که ثابت می‌کند می‌توان با برنامه‌ریزی و اجرای دقیق، آینده‌ای روشن برای فرزندان این سرزمین ساخت.