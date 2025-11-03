معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: اعضای بدن یازدهمین ایثارگر استان طی سال جاری، به تهران اعزام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر اسماعیل فرزانه گفت: زندهیاد امیرحسین فرزانه، ۲۰ ساله، اهل و ساکن روستای محمودآباد شهرستان نمین بود که به دنبال تصادف رانندگی در بخش مراقبتهای ویژه جراحی بیمارستان فاطمی اردبیل بستری شد.
او بیان کرد: با وجود ارائه مراقبتهای درمانی، در پی بروز علایم مرگ مغزی و پس از تشخیص و تایید متخصصان و کوردیناتورهای واحد فراهمآوری اعضا و نسوج پیوندی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، نامبرده بامداد امروز با رضایت خانواده برای اهدای عضو به بیمارستان امامخمینی (ره) تهران اعزام شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل با تسلیت به خانواده ایثارگر و قدردانی از اقدام خداپسندانه آنها عنوان کرد: تمام هزینههای بستری در بیمارستان در راستای فرهنگسازی و ترغیب خانوادهها به اهدای عضو، رایگان است.
