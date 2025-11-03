باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - عماد احمدوند، دبیر ستاد نانو و میکرو، در مراسم جایزه صادراتی نانو که در حاشیه نمایشگاه فناوری نانو برگزار شد، اعلام کرد : ایران طی دو دهه گذشته دو موج بزرگ توسعه فناوری را تجربه کرده است؛ نخست در عرصه علمی و پژوهشی و سپس در گسترش کسب‌وکار‌ها و ورود محصولات نانو به بازار.

احمدوند با اشاره به دستاورد‌های فناورانه کشور گفت: شرکت‌های فناور داخلی توانسته‌اند با تولید محصولات پیشرفته در حوزه‌هایی همچون سلامت، آب، محیط‌زیست و کشاورزی، نقشی مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی مردم ایفا کنند.

به گفته او، برخی از این محصولات به‌تنهایی ارزشی فراتر از کل هزینه‌کرد دولت در بیست سال گذشته برای توسعه فناوری نانو ایجاد کرده‌اند.

دبیر ستاد نانو و میکرو افزود: تنها یکی از دارو‌های تولیدشده در کشور که با فناوری نانو بومی‌سازی شده، در نخستین سال عرضه خود توانست بیش از نیمی از کل هزینه دولت در دو دهه گذشته برای توسعه نانو را جبران کند. این محصول علاوه بر ارزش اقتصادی، موجب تسهیل دسترسی بیماران به درمان‌های پیشرفته و کاهش وابستگی کشور به واردات دارو شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های صادراتی حوزه نانو اظهار کرد: در حوزه آب و محیط زیست نیز محصولات مشابهی تولید شده که اثرگذاری بالایی دارند و می‌توانند در آینده نزدیک در شمار صادرکنندگان برتر فناوری نانو قرار گیرند.

به گفته احمدوند، در سال گذشته برنامه‌ریزی لازم برای شناسایی و معرفی صادرکنندگان برتر انجام شده و شرکت‌های منتخب در پنج محور اصلی، با حضور معاون اول رئیس‌جمهور معرفی و تقدیر خواهند شد.

او با اشاره به سابقه فعالیت‌های ستاد نانو تصریح کرد: از سال ۱۳۸۲ و هم‌زمان با تشکیل این ستاد، برنامه‌ای منسجم و یکپارچه برای توسعه فناوری نانو در کشور تدوین و اجرا شده است. این برنامه دو هدف اصلی را دنبال می‌کند؛ نخست افزایش کیفیت زندگی مردم و دوم ارزش‌آفرینی و خلق ثروت برای کشور.

احمدوند خاطرنشان کرد :رشد بازار شرکت‌های نانو و محصولات آنها در سال‌های اخیر بسیار معنا‌دار بوده و برخی از این محصولات از نظر اقتصادی فراتر از انتظار عمل کرده‌اند.

وی تأکید کرد که تنها یک داروی نانویی در نخستین سال ورود به بازار، از نظر جلوگیری از خروج ارز، ارزشی معادل بیش از ۵۰ درصد کل هزینه‌کرد دولت در طول ۲۰ سال گذشته برای توسعه فناوری ایجاد کرده است.

دبیر ستاد نانو و میکرو در پایان ضمن قدردانی از مدیران، شرکت‌ها و نهاد‌های مالی حاضر در نمایشگاه نانو، از فعالان حوزه فناوری و نوآوری کشور دعوت کرد تا با برقراری تعامل مستقیم با شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور حاضر در نمایشگاه «فر ایران»، زمینه افزایش اثرگذاری و توسعه تعاملات در حوزه علم و فناوری را فراهم کنند.