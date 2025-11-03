سبک زندگی راحت طلب و دیجیتال امروز، زنگ خطر مشکلات عمیق سلامتی در آینده را به صدا درآورده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - فرهنگ راحتی امروزی به ما این امکان را میدهد که به راحتی غذا سفارش دهیم، در جلسات شرکت کنیم و با دوستانمان ارتباط برقرار کنیم، همه در حالی که روی مبل نشستهایم. اما این سبک زندگی ممکن است خطرناکتر از آن چیزی باشد که تصور میکنیم.
برای برجسته کردن خطرات بیتحرکی، تیم پشت اپلیکیشن پیادهروی WeWard مدلی منحصربهفرد به نام «سم» ایجاد کرد که نشان میدهد یک فرد کمتحرک تا سال ۲۰۵۰ چه شکلی خواهد بود. این مدل با داشتن چشمان گود رفته، پوست رنگپریده، پاهای متورم و «گردن تکنولوژیک»، تصویری ترسناک از تأثیر سبک زندگی کمتحرک بر بدن ارائه میدهد.
تیم WeWard در وبلاگ خود نوشت: «اگر به دنبال چیزی ترسناک در این هالووین هستید، فقط به این نگاه کنید که اگر همچنان راحتی را بر حرکت روزانه اولویت دهیم، آیندهی ما چه شکلی خواهد بود.»
آنها افزودند: «مدل «سم» با پشتوانه تحقیقات پزشکی، تأثیر فیزیکی بلندمدت و خطرات سلامتی سبک زندگی کمتحرک و زمان طولانی استفاده از صفحه نمایش را نشان میدهد.»
برجستهترین خطرات سلامتی ناشی از بیتحرکی بیش از حد:
- افزایش وزن و افزایش چربی بدن
عدم فعالیت، کالریسوزی را کاهش داده و متابولیسم را کند میکند و منجر به ذخیره انرژی استفاده نشده به صورت چربی در اطراف ناحیه شکم میشود. این امر خطر چاقی، دیابت و بیماریهای قلبی را افزایش میدهد.
- وضعیت نامناسب بدن
نشستن طولانی مدت در مقابل صفحه نمایش باعث قوز سر و کمر، معروف به "گردن فنی" میشود که منجر به درد مزمن گردن و شانه و مشکل در حفظ وضعیت مناسب بدن میشود.
- سفتی و التهاب مفاصل
کمبود حرکت، انعطافپذیری مفاصل را کاهش داده و آنها را سفت میکند، به خصوص در زانوها و باسن. این امر احتمال ابتلا به آرتروز را در طول زمان افزایش میدهد.
- مچ پا متورم و رگهای واریسی
نشستن طولانی مدت جریان خون را کند میکند و منجر به احتباس مایعات در پاها و مچ پا میشود. این امر باعث تورم و رگهای واریسی میشود و در موارد جدیتر، خطر لخته شدن خون را افزایش میدهد.
- پیری زودرس
قرار گرفتن مداوم در معرض نور آبی دستگاههای دیجیتال ممکن است علائم پیری و هایپرپیگمنتاسیون پوست را تسریع کند.
ریزش مو
استرس مزمن، گردش خون ضعیف و کمبود تغذیه مناسب، رسیدن اکسیژن و مواد مغذی به پوست سر را کاهش میدهد، فولیکولهای مو را ضعیف میکند و ریزش مو را تسریع میکند.
خستگی چشم ناشی از دیجیتال
تمرکز طولانی مدت روی صفحه نمایش، پلک زدن را کاهش میدهد و منجر به خشکی چشم، قرمزی، تاری دید، سردرد و مشکل در تمرکز میشود.
مشکلات پوستی
گردش خون ضعیف، رسیدن مواد مغذی به پوست را کاهش میدهد، اگزما را تشدید میکند، باعث رنگپریدگی میشود و منجر به حلقههای تیره زیر چشم میشود.
سایر اثرات بالقوه
این موارد شامل افزایش استرس و اضطراب، علائم افسردگی و خطر بیشتر ابتلا به برخی سرطانها، بیماریهای قلبی، دیابت و فشار خون بالا میشود.
منبع: دیلی میل