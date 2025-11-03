باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز دوشنبه اعلام کرد که پکن آماده است تا با کشور‌های دیگر برای حمایت از اقتدار معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBT) همکاری کند.

نینگ در یک کنفرانس مطبوعاتی، در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «ما آماده‌ایم تا با همه طرف‌ها برای حمایت از اقتدار معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای و تضمین خلع سلاح هسته‌ای بین‌المللی همکاری کنیم.»

وی افزود که چین، به‌عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشوری مسئولیت‌پذیر با سلاح‌های هسته‌ای، متعهد به مسیر توسعه صلح‌آمیز، پیروی از سیاست عدم استفاده اول (از سلاح هسته‌ای)، پایبندی به استراتژی هسته‌ای دفاعی و تعهد قاطع به توقف آزمایش‌های هسته‌ای است.

این مقام چینی در ادامه گفت: «امیدواریم آمریکا نیز صادقانه به تعهدات خود ذیل معاهده CTBT و توقف آزمایش‌های هسته‌ای عمل کند و اقدامات ملموسی برای حمایت از رژیم خلع سلاح هسته‌ای و منع گسترش بین‌المللی و همچنین حفظ ثبات و توازن استراتژیک جهانی انجام دهد.»

ترامپ اوایل روز دوشنبه در مصاحبه با شبکه خبری سی‌بی‌اس تاکید کرده بود که کشورش آزمایش‌های تسلیحات هسته‌ای را انجام خواهد داد و ادعا کرد که روسیه، چین و کره شمالی در حال انجام آزمایش‌های هسته‌ای هستند.

پیش‌تر، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در تاریخ ۳۰ اکتبر اعلام کرده بود که مسکو امیدوار است اطلاعات مربوط به آزمایش‌های موشک‌های «بوروِستنیک» و «پوزیدون» به درستی به ترامپ منتقل شده باشد و تحت هیچ شرایطی نمی‌توان این موارد را به‌عنوان آزمایش هسته‌ای تفسیر کرد.

منبع: آر تی