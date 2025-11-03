باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی- آیین رونمایی از همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور جمعی از مدیران ارشد، فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران این حوزه برگزار شد.

در این مراسم، احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه در چهار سال آینده، سه محور کلیدی سیاست‌های وزارت ارتباطات را تشریح کرد.

وی گفت: نخستین محور، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در تمامی سیاست‌هاست که در دستور کار چهارساله وزارت ارتباطات قرار دارد و تاکنون نیز بر همین مبنا عمل شده است. دومین محور، توانمندسازی بخش خصوصی و شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ با هدف پمپاژ نوآوری از طریق زنجیره ارزش است. در این چارچوب، استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور می‌توانند در تعامل با شرکت‌های بزرگ به خلق ارزش و تقویت اکوسیستم نوآوری کشور بپردازند. سومین محور نیز جذب سرمایه بخش خصوصی داخلی و بین‌المللی در زنجیره ارزش اقتصاد دیجیتال است.

او افزود: این سه سیاست به‌صورت پیوسته در تمامی برنامه‌های وزارت ارتباطات دنبال می‌شود. امیدواریم در سال‌های پیش‌رو، بخش فضایی کشور از حوزه‌ای مصرف‌کننده به نهادی مؤثر در توسعه اقتصاد فضا تبدیل شود. در چارچوب اکشن‌پلن وزارت ارتباطات نیز، حرکت به سمت مخابرات فضایی و ایجاد چرخش استراتژیک در این بخش پیش‌بینی شده است. بر این اساس، شاهد شکل‌گیری نخستین خدمات فضاپایه در حوزه‌های مختلف خواهیم بود که از طریق فعالیت‌های پژوهشگاه فضایی کشور دنبال می‌شود.

در ادامه مراسم، وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه فضایی کشور، با تأکید بر اهمیت اقتصاد فضا اظهار داشت: موضوع اقتصاد فضا بخش بسیار مهمی است. ایلان ماسک بخش عمده ثروت خود را در حوزه‌های دیگر به دست آورده بود، اما جذابیت حوزه فضا و بازگشت بالای سرمایه، موجب شد سرمایه خود را به این بخش منتقل کند. در حال حاضر بیش از ۵ درصد بازار فضایی کشور حاکمیتی نیست و ۹۵ درصد آن به بخش خصوصی اختصاص دارد. پژوهشگاه فضایی افتخار دارد که حامی این رویداد است.

وی ادامه داد: در این همایش، طرح‌هایی در زمینه توسعه منظومه‌های ماهواره‌ای با تأکید بر ماهواره‌های ارتباطی رونمایی خواهد شد. ۸۹ درصد این بازار ارتباطی است و در کنار آن خدمات سنجشی نیز معرفی می‌شود. همچنین محصولات متعددی از سرریز فناوری فضایی در صنایع مختلف کاربرد دارد و پژوهشگاه آماده جذب سرمایه برای توسعه این طرح‌هاست. پروژه‌های بزرگ فضایی نیازمند همکاری‌های فراکشوری و بازار بین‌المللی هستند.

چیت‌ساز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم بهره‌گیری از ظرفیت استان‌ها و سرمایه‌گذاران، گفت: تمرکز ما بر استفاده از ظرفیت‌های استانی و تأمین‌کنندگان داخلی است. پایداری فعالیت‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از اولویت‌های اصلی وزارت ارتباطات است و پروژه‌هایی که اثربخشی و بازدهی سریع‌تری دارند، در اولویت اجرا قرار گرفته‌اند.

در ادامه، محمدرضا رستگار، دبیر و رئیس سندیکای صنعت مخابرات، نیز اظهار داشت: راهی جز استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای اجرای طرح‌ها وجود ندارد. سرمایه‌گذاری صرفاً به منابع مالی محدود نمی‌شود، بلکه باید سرمایه‌های علمی، دانشی و مالی در کنار یکدیگر و به‌صورت منسجم به کار گرفته شوند تا نتایج مطلوب حاصل شود.»

چیت‌ساز همچنین از جذب یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری بین‌المللی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابتدای دولت چهاردهم خبر داد و افزود: در تلاش هستیم تا از طریق بخش خصوصی، امکانات بیشتری در زیرساخت‌های ارتباطی کشور ایجاد کنیم.

در ادامه، بهمنی، معاون مدیرعامل پست‌بانک ایران، ضمن تأکید بر نقش این بانک در حمایت از حوزه ICT گفت: پست‌بانک دو مأموریت اصلی دارد؛ نخست گسترش شمول مالی در مناطق محروم و روستایی، و دوم حمایت و تأمین مالی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات. در قالب این طرح، فرآیند تأمین مالی تسهیل شده و بروکراسی اداری به حداقل می‌رسد. میزان تسهیلات اعطایی بین ۵ تا ۱۵ درصد تعیین شده است.

گفتنی است، در این همایش، دو اپراتور کشور نیز به‌عنوان همراهان اصلی وزارت ارتباطات در برگزاری رویداد حضور دارند.