از گفتار تا عمل؛ فاصله وعده و واقعیت در پروژه نیایش

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- ۹ سال از کلنگزنی بیمارستان تخصصی نیایش خرمآباد گذشت، اما این پروژه عظیم درمانی که قرار بود در ۳ سال به بهرهبرداری برسد،
امروز با ۶۸ درصد پیشرفت و تنها ۳ درصد رشد در ۹ ماه گذشته، به نماد ناکارآمدی مدیریتی تبدیل شده است.
کارنامه سیاه یک پروژه ملی
پروژه بیمارستان ۶۱۵ تختخوابی نیایش خرمآباد که در سال ۱۳۹۵ با بودجه اولیه ۲۰۰ میلیارد تومان و با وعده تحول در نظام سلامت استان لرستان آغاز به کار کرد، امروز پس از گذشت ۹ سال تنها شاهد ۶۸ درصد پیشرفت فیزیکی است.
آمارهای منتشر شده نشان میدهد در ۹ ماه گذشته رشد این پروژه تنها ۳ درصد بوده که این رقم به خودی خود گویای عمق بحران مدیریتی حاکم بر این پروژه است.
روایتی متناقض از یک ناکامی
در این زمینه، مهدی مجیدی، معاون عمرانی استانداری لرستان با تأیید مشکلات موجود میگوید: برای تکمیل و بهرهبرداری بیمارستان نیایش خرمآباد به اعتباری بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد تومان نیاز داریم. تاکنون حدود ۹۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و مشکلات اعتباری مانع اصلی تکمیل پروژه است.
وی در ادامه با اشاره به موضوع پیمانکار میافزاید: پیشرفت فیزیکی این پروژه به ۶۵ درصد رسیده است. اگرچه منابع مالی تأمین شده اما پیمانکار در ماههای اخیر کند عمل کرده که به وی اولتیماتوم داده شده تا حداقل ۲۰ درصد پیشرفت جدید ایجاد کند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که این پرسش را به ذهن متبادر میسازد که چرا پس از ۹ سال تازه به فکر نظارت جدی بر عملکرد پیمانکار افتادهاند؟
وعدههای تازه در سایه ناکامیهای گذشته
از سوی دیگر، جلال امیری، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان در تازهترین اظهارات خود با بیان اینکه بیمارستان نیایش خرمآباد در برنامه زمانبندی اصلی خود میبایست در سال آینده به بهرهبرداری میرسید تصریح کرد: متأسفانه به دلیل مشکلات در تأمین مالی، پیشرفت پروژه متوقف شد.
تحویل موقت در نیمه اول سال آینده
وی در تشریح برنامههای آتی با بیان اینکه ما منتظر تکمیل ۱۰۰ درصدی ساختمان نخواهیم ماند گفت: انتظار داریم عملیات ساختمانی بیمارستان در نیمه اول سال آینده به صورت تحویل موقت انجام شود و به محض رسیدن پیشرفت فیزیکی پروژه به حدود ۸۰ درصد، فرایند خرید و نصب تجهیزات را به صورت موازی آغاز خواهیم کرد.
تحلیل دقیقتر این پروژه نشان میدهد که شکاف عمیقی بین وعدههای اولیه و عملکرد واقعی وجود دارد.
در حالی که برنامه اولیه، تکمیل پروژه را در مدت ۳ سال پیشبینی میکرد، امروز پس از گذشت ۹ سال، پروژه تنها ۶۸ درصد پیشرفت دارد. همچنین، پیشرفت کند ۳ درصدی در ۹ ماه گذشته نشان میدهد که پروژه عملاً در حالت رکود به سر میبرد.
افزایش سرسامآور هزینهها: از ۲۰۰ به ۲۰۰۰ میلیارد تومان
یکی از نگرانکنندهترین جنبههای این پروژه، افزایش سرسامآور هزینهها از ۲۰۰ میلیارد تومان به ۲۰۰۰ میلیارد تومان است.
این افزایش ۱۰ برابری بودجه، نه تنها نشان از ضعف مدیریت مالی دارد، بلکه بیانگر عدم برنامهریزی دقیق و مطالعات اولیه ناکافی است.
تناقض در اظهارات مسئولان: معمای حلنشده
نکته قابل تأمل دیگر، تناقض موجود در اظهارات مسئولان است. از یک سو، معاون استانداری از تأمین منابع مالی سخن میگوید و از سوی دیگر، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشکلات تأمین مالی را عامل توقف پروژه عنوان میکند.
این تناقضگوییها بر ابهامات موجود در مدیریت پروژه میافزاید.
هزینههای انسانی یک پروژه ناتمام
تأخیر در تکمیل این بیمارستان، پیامدهای گستردهای برای مردم استان لرستان داشته است.
مردم این استان برای دریافت خدمات درمانی تخصصی ناچار به سفر به استانهای همجوار هستند که این امر علاوه بر تحمیل هزینههای اضافی، باعث اتلاف وقت و ایجاد مشقت برای بیماران و همراهان آنها شده است
با وجود تمامی وعدهها و قولهای داده شده، آینده پروژه بیمارستان نیایش همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
مردم لرستان حق دارند بدانند چه مکانیزم مشخصی برای تضمین تحقق وعده افتتاح در سال ۱۴۰۵ وجود دارد؟ افزایش ۱۰ برابری هزینهها چگونه توجیه میشود؟ و چه ضمانت اجرایی برای نظارت مؤثر بر پیمانکار در نظر گرفته شده است؟
تا زمانی که پاسخهای شفاف و قانعکنندهای به این پرسشهای اساسی داده نشود، هر وعده جدیدی تنها به ایجاد امیدواریهای کاذب در میان مردم منجر خواهد شد. آینده این پروژه نه تنها سرنوشت سلامت مردم لرستان، بلکه اعتبار نظام مدیریتی استان را نیز تعیین خواهد کرد.