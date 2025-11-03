باشگاه خبرنگاران جوان - حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در پیامی ضمن تبریک روز سیزده آبان (روز دانشآموز) اظهار کرد: امروز، دانشآموزان به عنوان آیندهسازان کشور، مسئول حفظ سلامت جسم و روان و استعدادهای خود در برابر آسیبهای اجتماعی هستند تا آیندهای درخشان برای خود و میهنشان بسازند.
در این پیام آمده است: «سیزده آبان، روز تجلی ایمان و ایستادگی دانشآموزان غیور ایران اسلامی است. در این روز تاریخی، جوانان و نوجوانان میهنمان با الهام از مکتب شهیدان، پرچم مبارزه با استکبار جهانی را برافراشتند و حماسهای جاودان در تاریخ انقلاب اسلامی آفریدند. این روز بزرگ را به تمامی دانشآموزان ایران زمین صمیمانه تبریک میگویم.
همچنین درود میفرستم به روان پاک شهیدان دانشآموز از ایثارگران دوران دفاع مقدس تا شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خردادماه که با شهادت خود، درس وفاداری و عشق به میهن را به نسل جوان آموختند و با ایثارگریهای خود، راه عزت و سربلندی را برای ما گشودند.
امروز دانشآموزان ایران اسلامی به عنوان آیندهسازان میهن، مسئولیت حفاظت از سلامت جسم و روان، استعدادهای درخشان و آرمانهای بلند خود را در برابر آسیبهای اجتماعی بهویژه مواد مخدر بر عهده دارند. این مراقبت و خودنگهداری، پشتوانهای استوار برای ساختن آیندهای درخشان هم برای خودشان و هم برای میهن عزیزمان خواهد بود.
از درگاه خداوند متعال، سلامتی، موفقیت و سربلندی را برای تمامی دانشآموزان ایران اسلامی مسئلت دارم. به امید فردایی درخشان برای شما سازندگان آینده ایران عزیز.»
منبع: ستاد مبارزه با مواد مخدر