دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: امروز دانش‌آموزان ایران اسلامی، مسئولیت حفاظت از آرمان‌های بلند خود را در برابر آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه مواد مخدر بر عهده دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در پیامی ضمن تبریک روز سیزده آبان (روز دانش‌آموز) اظهار کرد: امروز، دانش‌آموزان به عنوان آینده‌سازان کشور، مسئول حفظ سلامت جسم و روان و استعداد‌های خود در برابر آسیب‌های اجتماعی هستند تا آینده‌ای درخشان برای خود و میهن‌شان بسازند.

در این پیام آمده است: «سیزده آبان، روز تجلی ایمان و ایستادگی دانش‌آموزان غیور ایران اسلامی است. در این روز تاریخی، جوانان و نوجوانان میهن‌مان با الهام از مکتب شهیدان، پرچم مبارزه با استکبار جهانی را برافراشتند و حماسه‌ای جاودان در تاریخ انقلاب اسلامی آفریدند. این روز بزرگ را به تمامی دانش‌آموزان ایران زمین صمیمانه تبریک می‌گویم.

همچنین درود می‌فرستم به روان پاک شهیدان دانش‌آموز از ایثارگران دوران دفاع مقدس تا شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خردادماه که با شهادت خود، درس وفاداری و عشق به میهن را به نسل جوان آموختند و با ایثارگری‌های خود، راه عزت و سربلندی را برای ما گشودند.

امروز دانش‌آموزان ایران اسلامی به عنوان آینده‌سازان میهن، مسئولیت حفاظت از سلامت جسم و روان، استعداد‌های درخشان و آرمان‌های بلند خود را در برابر آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه مواد مخدر بر عهده دارند. این مراقبت و خودنگهداری، پشتوانه‌ای استوار برای ساختن آینده‌ای درخشان هم برای خودشان و هم برای میهن عزیزمان خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال، سلامتی، موفقیت و سربلندی را برای تمامی دانش‌آموزان ایران اسلامی مسئلت دارم. به امید فردایی درخشان برای شما سازندگان آینده ایران عزیز.»

منبع: ستاد مبارزه با مواد مخدر

برچسب ها: دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ، روز دانش آموز ، ۱۳ آبان
خبرهای مرتبط
تسخیر لانه جاسوسی؛ نقطه عطفی در تثبیت استقلال سیاسی و عزت ملی ایرانیان
نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر:
کشور‌های منطقه به اسم منافع ملی خودشان مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی سکوت کرده‌اند
تغییر الگوی مصرف موادمخدر از مواد پرخطر به کم‌خطر در طرح «مدیریت مصرف»
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:
نیاز شرکت‌های دارویی به مواداولیه با کشت کنترل شده شقایق الیفرا قابل تامین است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آزادی ۱۴ محکوم به قصاص در تهران
چمران: هیچ «پروانه محرمانه‌ای» در حریم صادر نشده است
دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری وضعیت «احمدرضا بیضایی»
آخرین اخبار
چمران: هیچ «پروانه محرمانه‌ای» در حریم صادر نشده است
آزادی ۱۴ محکوم به قصاص در تهران
دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری وضعیت «احمدرضا بیضایی»
پایش ۵۱۰ معبر در دو محله جی و هفت‌چنار با هدف مدیریت آب‌های سطحی
رانندگی پسر ۱۴ ساله با کامیون از کرمانشاه تا بندرعباس مجرمانه است
پیش‌نویس املاک بدون ثبت در دفترخانه، فاقد اعتبار حقوقی است
پیگیری احراز شهادت ۱۵۴ شهید و جان‌باخته محیط‌بان
آمادگی هلال احمر برای اعزام نیرو و کمک به افغانستان در پی وقوع زلزله
دادرسی ۸۵ درصد از زندانیان سراسر کشور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود
پرونده دو مرحله از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران بسته شد
طرح محله محوری، کلان پروژه دولت در حوزه اجتماعی است
ماجرای تیراندازی در میدان محمدیه چه بود؟
حکم پرونده تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین اجرا شد
همایش بازآفرینی امید برگزار شد
تهران میزبان دادگاه نمادین سران صهیونیست در ۱۳ آبان
حمایت از دانش‌آموزان محروم تا بازگشت کامل به تحصیل ادامه دارد
تخلف شهرداری تهران/ صدور پروانه ساخت محرمانه در حریم پایتخت
رادان: روز دانش آموز، روز نماد بیداری نسل‌ها است
جمع‌آوری ۷۳۲ میلیارد تومان صدقه در نیمه نخست امسال
افزایش آلودگی هوای تهران تا پایان هفته
شناسایی ۳ انبار کالا‌های قاچاق در غرب استان تهران
کشف بیش از ۹۳۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر قبل از ترانزیت از مرز‌های هوایی
رانت چند شرکت بسته‌بندی؛ ارز دولتی و گوشت تنظیم بازار را از سفره مردم دور کرد
هشدار پلیس آگاهی درباره سرقت‌های قاپ‌زنی و زورگیری
دانش‌آموزان، حافظان آرمان‌های بلند خود در برابر آسیب‌های اجتماعی و تهدید مواد مخدر هستند
تحویل ۷۷۰۰ واحد مسکونی به خانوار‌های دارای دو معلول
بانک مرکزی در موارد مشابه بانک آینده نگذارد کار به مراحل سخت و پرهزینه بکشد
هر رویه غلطی در حریم رخ دهد، مسئولیتش با استاندار است
۱۳ آبان؛ نماد افشای جاسوسی، مقاومت و عدالت در برابر استکبار جهانی
۶۰ درصد از اتوبوس‌های خطوط تندرو برقی می‌شوند/ ورود ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین به ناوگان شهری