باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، کمیته امنیت داخلی کنست رژیم تروریستی اسرائیل امروز دوشنبه، پیش‌نویس قانون «اعدام اسیران فلسطینی» را به تصویب رساند.

بر اساس گزارش کانال ۱۲ رژیم تروریستی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم تروریستی چراغ سبز را برای تصویب این پیش‌نویس داده است. این کانال اشاره کرد که کمیته، این طرح را در قرائت اول تصویب کرده و انتظار می‌رود روز چهارشنبه برای رأی‌گیری در صحن عمومی کنست مطرح شود.

همچنین، این پیش‌نویس تصریح می‌کند که مجازات اعدام می‌تواند با اکثریت آرا اعمال شود و تخفیف مجازات برای فردی که به حکم نهایی اعدام محکوم شده، امکان‌پذیر نخواهد بود.

لازم به ذکر است که حدود یک ماه پیش نیز، کمیته امنیت داخلی رژیم تروریستی، قانون اعدام اسیران فلسطینی را به بحث گذاشته و آن را در قرائت اول تصویب کرده بود؛ این در حالی بود که دفتر نتانیاهو با ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی این رژیم تروریستی تماس گرفته بود تا جلسه بحث را لغو کند، اما بن گویر نپذیرفت.

منبغ: آر تی