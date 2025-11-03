همزمان با برگزاری دومین روز از شانزدهمین نمایشگاه نانو، از ۱۵ شرکت برگزیده و برتر صادراتی نانو تقدیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - در راستای حمایت از صادرات محصولات مبتنی بر فناوریهای نوین، دومین دوره جایزه صادراتی ایران، همزمان با شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی فناوری نانو برگزار شد. در این مراسم از ۱۵ شرکت برتر و شاخص کشور در زمینه صادرات محصولات نانویی تقدیر شد.
این رویداد با حضور دبیر ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو و جمعی از فعالان صنعتی و فناور کشور برگزار میشود. هدف از برپایی این مراسم، ارجگذاری به عملکرد شرکتهای موفق در گسترش بازارهای خارجی، توسعه تعاملات علمی و فنی، و معرفی توانمندیهای فناورانه ایران در سطح بینالمللی عنوان شده است.
پشتیبانی از تحقق نقشه ملی توسعه علوم و فناوری نانو و ایجاد انگیزه برای افزایش سهم ایران در صادرات محصولات پیشرفته فناورانه از اهداف اصلی این برنامه است.
نخستین دوره جایزه صادراتی ایران نانو در آبانماه ۱۴۰۳ و همزمان با پانزدهمین نمایشگاه ملی فناوری نانو برگزار شد و طی آن از هفت شرکت پیشرو در حوزه صادرات محصولات نانویی تقدیر به عمل آمد.
در دوره جدید، ارزیابی شرکتها در پنج شاخه رقابتی انجام شده و برگزیدگان هر بخش در جشنواره نانو امسال معرفی خواهند شد. شاخصهای ارزیابی شامل ارزش دلاری صادرات، گستره جغرافیایی بازارهای هدف، تنوع بازارهای صادراتی، پیچیدگی فناوری محصول بر اساس ارزش هر کیلوگرم محصول، و میزان رشد یا صادرات نخستینبار محصولات نانویی است.