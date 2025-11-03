باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - محققان دانشگاه پنسیلوانیا بزرگترین تجزیه و تحلیل DNA تاکنون را انجام داده اند و ۱۳ ژن مرتبط با خطر چاقی، از جمله پنج ژن ناشناخته قبلی را آشکار کردند.
مجله Nature Communications گزارش داد که ژنهای مرتبط با چاقی که به تازگی شناسایی شدهاند، YLPM1، RIF1، GIGYF، SLC5A3 و GRM7 هستند.
در طول این مطالعه، دانشمندان دادههای ۸۳۹۰۰۰ نفر را در شش گروه قومی با استفاده از پایگاههای داده از Biobank انگلستان و برنامه All of Us ایالات متحده تجزیه و تحلیل کردند. آنها دریافتند که جهشهای نادر در این ژنها با افزایش سه برابری خطر چاقی شدید مرتبط هستند. بیشتر این ژنها در مغز و بافت چربی فعال هستند، جایی که در تنظیم اشتها، متابولیسم و تعادل انرژی نقش دارند.
دانشمندان همچنین کشف کردند که برخی از این ژنها علاوه بر چاقی با سایر بیماریهای مزمن مرتبط هستند. به عنوان مثال، جهش در ژن GIGYF1 خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ و اختلالات تیروئید را افزایش میدهد.
محققان همچنین کشف کردند که تأثیر عوامل ژنتیکی ممکن است بسته به قومیت فرد متفاوت باشد، به طوری که چندین ژن در بین افراد با نژاد اروپایی در مقایسه با افراد با نژاد آسیایی یا آفریقایی تأثیر قویتری نشان میدهند.
نویسندگان این مطالعه تأکید میکنند که این یافتهها به درک بهتر مکانیسمهای مولکولی چاقی و توسعه روشهای دقیقتر پیشگیری و درمان بر اساس ویژگیهای ژنتیکی هر فرد کمک خواهد کرد.
منبع: Lenta.ru