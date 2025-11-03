باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس آگاهی اعلام کرد: در بین راه از قبول هرگونه خوردنی و نوشیدنی از راننده و مسافران بپرهیزید. در حین سفر از بازگو کردن اطلاعات فردی و خانوادگی خود نظیر آدرس محل سکونت و... امتناع کنید.
همچنین توصیه شده است از آراستن فرزندان به طلا، جواهر و تلفن همراه و رها کردن آنان در کوچه و معابر جدا خودداری شود. از شمارش پول در انظار عمومی که موجب تحریک سارقان میشود نیز بپرهیزید و هنگام صحبت کردن با تلفن همراه از هندزفری استفاده کنید.
پلیس آگاهی تأکید کرده است حتیالمقدور جهت جابهجایی از ناوگان عمومی استفاده شود و برای پیشگیری از سرقت تحت عنوان مأمور، نسبت به احراز هویت افراد از طریق کارت شناسایی، حکم مأموریت و استعلام از ۱۱۰ اقدام کنید.
در پایان، پلیس آگاهی اعلام کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه سرقت به شیوه قاپزنی یا زورگیری، سعی کنند شماره پلاک خودرو یا موتورسیکلت و مشخصات سارقان را به خاطر سپرده و در اختیار پلیس قرار دهند.