باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران؛ مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران گفت: رانت چند شرکت بسته‌بندی گوشت و زیاده‌خواهی برخی از دست‌اندرکاران این حوزه باعث شد تا گوشت تنظیم بازار وارداتی از مسیر اصلی منحرف و به سفره‌های شهروندان نرسد.

وی افزود: اواخر سال ۱۴۰۳ وزارتخانه جهاد کشاورزی تصمیم گرفت تا برای توزیع گوشت تنظیم بازار انحصاری برای چند شرکت ایجاد کنند. بر همین اساس تمام گوشت وارداتی به چند شرکت جهت بسته بندی فرستاده شد تا بعد از انجام این کار به دست مردم برسد.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: بعد از انجام این کار؛ نکته مهم این بود آنچه که از نوع گوشت بر روی بسته‌بندی‌ها نوشته می‌شد با آنچه که داخل این بسته‌ها قرار داشت زمین تا آسمان فرق می‌کرد.

وی بیان کرد: به عبارتی اگر راسته یا ران گوساله و گوسفندی تنظیم بازاری می‌خواستید، با ذره‌بین هم اگر به دنبال آن قطعات می‌گشتید؛ در بسته‌بندی‌ای که شهروندان خریداری می‌کردند؛ وجود نداشت.

بختیاری‌زاده یادآور شد: این مساله باعث شده بود تا نه تنها شهروندان نسبت به کیفیت این محصولات شکایت داشته و بسته‌های خریداری شده را پس می‌آوردند، بلکه تصاویر و کلیپ‌هایی نیز از این گوشت‌های بی‌کیفیت در فضای مجازی از سوی شهروندان منتشر شد.

وی بیان کرد: گوشت تنظیم بازار که توسط همان چند شرکت بسته‌بندی توزیع می‌شد نه تنها نیاز مردم را نتوانست برآورده کند؛ بلکه تنها باعث شد تا این فرایند به یک رانت برای عهده‌ای خاص تبدیل شود.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران یادآور شد: به عبارتی افرادی که خود در این فرایند ذی‌نفع بازار بودند؛ تبدیل به ناظر بازار شده و مدیریت توزیع را برعهده داشتند.

وی تاکید کرد: این رانت مسیر عرضه گوشت تنظیم بازار را به سمتی کشاند که ارز دولتی به جای اینکه سر سفره مردم بیاید، به جای دیگری می‌رفت.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در ادامه گفت: همین دخالت‌ها و رانت‌ها در مسیر واردات گوشت وارداتی اعم از کنیایی و ... نیز به وجود آمده است و تا زمانی که سفره مردم عرصه تاخت و تاز رانتخواران و زیاده طلبان باشد؛ گوشت قرمز از سبد تغذیه مردم حذف شود.