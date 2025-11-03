مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران گفت: رانت چند شرکت بسته‌بندی گوشت باعث شد گوشت تنظیم بازار وارداتی از سفره‌های شهروندان رخت بربندد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران؛ مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران گفت: رانت چند شرکت بسته‌بندی گوشت و زیاده‌خواهی برخی از دست‌اندرکاران این حوزه باعث شد تا گوشت تنظیم بازار وارداتی از مسیر اصلی منحرف و به سفره‌های شهروندان نرسد.

وی افزود: اواخر سال ۱۴۰۳ وزارتخانه جهاد کشاورزی تصمیم گرفت تا برای توزیع گوشت تنظیم بازار انحصاری برای چند شرکت ایجاد کنند. بر همین اساس تمام گوشت وارداتی به چند شرکت جهت بسته بندی فرستاده شد تا بعد از انجام این کار به دست مردم برسد.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: بعد از انجام این کار؛ نکته مهم این بود آنچه که از نوع گوشت بر روی بسته‌بندی‌ها نوشته می‌شد با آنچه که داخل این بسته‌ها قرار داشت زمین تا آسمان فرق می‌کرد.

وی بیان کرد: به عبارتی اگر راسته یا ران گوساله و گوسفندی تنظیم بازاری می‌خواستید، با ذره‌بین هم اگر به دنبال آن قطعات می‌گشتید؛ در بسته‌بندی‌ای که شهروندان خریداری می‌کردند؛ وجود نداشت. 

بختیاری‌زاده یادآور شد: این مساله باعث شده بود تا نه تنها شهروندان نسبت به کیفیت این محصولات شکایت داشته و بسته‌های خریداری شده را پس می‌آوردند، بلکه تصاویر و کلیپ‌هایی نیز از این گوشت‌های بی‌کیفیت در فضای مجازی از سوی شهروندان منتشر شد.

وی بیان کرد: گوشت تنظیم بازار که توسط همان چند شرکت بسته‌بندی توزیع می‌شد نه تنها نیاز مردم را نتوانست برآورده کند؛ بلکه تنها باعث شد تا این فرایند به یک رانت برای عهده‌ای خاص تبدیل شود. 

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران یادآور شد: به عبارتی افرادی که خود در این فرایند ذی‌نفع بازار بودند؛ تبدیل به ناظر بازار شده و مدیریت توزیع را برعهده داشتند.

وی تاکید کرد: این رانت مسیر عرضه گوشت تنظیم بازار را به سمتی کشاند که ارز دولتی به جای اینکه سر سفره مردم بیاید، به جای دیگری می‌رفت.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در ادامه گفت: همین دخالت‌ها و رانت‌ها در مسیر واردات گوشت وارداتی اعم از کنیایی و ... نیز به وجود آمده است و تا زمانی که سفره مردم عرصه تاخت و تاز رانتخواران و زیاده طلبان باشد؛ گوشت قرمز از سبد تغذیه مردم حذف شود.

برچسب ها: سازمان میادین ، گوشت تنظیم بازار
خبرهای مرتبط
تعداد میادین میوه و تره‌بار پایتخت به ۳۲۱ مورد رسید
بختیاری‌زاده:
گوشت‌های عرضه‌شده در میادین شهرداری گوشت بره نر است؛ تنظیم‌بازاری یا یارانه‌ای نیست
ماجرای اجاره ۳ میلیاردی غرفه‌های سازمان میادین میوه و تره بار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۸ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
بسته بندی ها گوشت را ورقی میبرند داخل ورق گوشهای تا مرغوب را جاسازی میکنند صاهرش زیبا داخلش آشغال از مهرگان خوی گوشت گوسفند گرفتم سه ساعت طول کشید در زودپز پخته شود افتضاح شده کیلویی 600هزار
۰
۰
پاسخ دادن
آزادی ۱۴ محکوم به قصاص در تهران
چمران: هیچ «پروانه محرمانه‌ای» در حریم صادر نشده است
دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری وضعیت «احمدرضا بیضایی»
آخرین اخبار
چمران: هیچ «پروانه محرمانه‌ای» در حریم صادر نشده است
آزادی ۱۴ محکوم به قصاص در تهران
دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری وضعیت «احمدرضا بیضایی»
پایش ۵۱۰ معبر در دو محله جی و هفت‌چنار با هدف مدیریت آب‌های سطحی
رانندگی پسر ۱۴ ساله با کامیون از کرمانشاه تا بندرعباس مجرمانه است
پیش‌نویس املاک بدون ثبت در دفترخانه، فاقد اعتبار حقوقی است
پیگیری احراز شهادت ۱۵۴ شهید و جان‌باخته محیط‌بان
آمادگی هلال احمر برای اعزام نیرو و کمک به افغانستان در پی وقوع زلزله
دادرسی ۸۵ درصد از زندانیان سراسر کشور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود
پرونده دو مرحله از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران بسته شد
طرح محله محوری، کلان پروژه دولت در حوزه اجتماعی است
ماجرای تیراندازی در میدان محمدیه چه بود؟
حکم پرونده تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین اجرا شد
همایش بازآفرینی امید برگزار شد
تهران میزبان دادگاه نمادین سران صهیونیست در ۱۳ آبان
حمایت از دانش‌آموزان محروم تا بازگشت کامل به تحصیل ادامه دارد
تخلف شهرداری تهران/ صدور پروانه ساخت محرمانه در حریم پایتخت
رادان: روز دانش آموز، روز نماد بیداری نسل‌ها است
جمع‌آوری ۷۳۲ میلیارد تومان صدقه در نیمه نخست امسال
افزایش آلودگی هوای تهران تا پایان هفته
شناسایی ۳ انبار کالا‌های قاچاق در غرب استان تهران
کشف بیش از ۹۳۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر قبل از ترانزیت از مرز‌های هوایی
رانت چند شرکت بسته‌بندی؛ ارز دولتی و گوشت تنظیم بازار را از سفره مردم دور کرد
هشدار پلیس آگاهی درباره سرقت‌های قاپ‌زنی و زورگیری
دانش‌آموزان، حافظان آرمان‌های بلند خود در برابر آسیب‌های اجتماعی و تهدید مواد مخدر هستند
تحویل ۷۷۰۰ واحد مسکونی به خانوار‌های دارای دو معلول
بانک مرکزی در موارد مشابه بانک آینده نگذارد کار به مراحل سخت و پرهزینه بکشد
هر رویه غلطی در حریم رخ دهد، مسئولیتش با استاندار است
۱۳ آبان؛ نماد افشای جاسوسی، مقاومت و عدالت در برابر استکبار جهانی
۶۰ درصد از اتوبوس‌های خطوط تندرو برقی می‌شوند/ ورود ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین به ناوگان شهری