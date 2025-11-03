باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رضا بنی اسدی‌فر با اعلام آمادگی حداکثری پلیس فرودگاه‌ها در تأمین نظم و امنیت حوزه استحفاظی به تشریح فعالیت‌های هفت ماهه آن پلیس در سال ۱۴۰۴ پرداخت و بیان کرد: در راستای مبارزه با قاچاق کالا، طلا و ارز از مرز‌های هوایی، پلیس فرودگاه‌های کشور توانسته است در نیمه اول سال جاری بالغ بر ۴ هزار و ۳۷۳ میلیارد ریال انواع کالا، ارز و طلای قاچاق از قاچاقچیان که از مرز هوایی تردد می‌کنند، کشف کند.

این مقام ارشد انتظامی در خصوص مبارزه با قاچاق موادمخدر در مرز‌های هوایی ادامه داد: علی‌رغم کاهش ۱۵ درصدی مسافر و تعداد پرواز‌ها در این بازه زمانی، همکارانم در پلیس فرودگاه‌های کشور موفق به کشف بیش از ۹۳۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر قبل از ترانزیت از مرز‌های هوایی کشور شدند.

سردار بنی اسدی‌فر تعداد افراد دستگیر شده در ارتباط با قاچاق کالا را بیش از ۱۲۰۰ نفر و تعداد افراد دستگیر شده در ارتباط با قاچاق مواد مخدر را بالغ بر ۵۸۰۰ نفر اعلام و تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای ادامه رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا با اشاره به تاثیر گشت‌های هدفمند در سطح حوزه استحفاظی افزود: در این رابطه طی هفت ماهه سال جاری همکارانم موفق شده‌اند بیش از ۵ هزار خودروی دارای دستور توقیف در سطح حوزه استحفاظی را کشف و توقیف کنند.

وی در ادامه با اشاره به بهره‌گیری از روش‌های اطلاعاتی و تجهیزات و امکانات نوین کمک بازرسی گفت: خوشبختانه این پلیس تخصصی در زمینه کشف مواد مخدر، کالا و ارز قاچاق توفیقات بسیار خوبی به واسطه بهره‌گیری از دانش و اطلاعات روز به دست آورده است.

سردار بنی اسدی‌فر در پایان با توصیه به مسافران هوایی مبنی بر رعایت قوانین گفت: مسافران از جابه‌جایی بسته‌های افراد ناشناس (به صورت امانت) خودداری کنند و هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس فرودگاه در سراسر کشور اطلاع رسانی کنند.

منبع: پلیس