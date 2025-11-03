اجلاس کنفدراسیون بدمینتون آسیا با حضور نمایندگان ایران در کوالالامپور برگزار شد

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، اجلاس هیئت‌رئیسه کنفدراسیون بدمینتون آسیا روز شنبه ۱۰ آبان‌ماه در شهر کوالالامپور مالزی برگزار شد. این نشست با حضور آقای کیم رئیس کنفدراسیون آسیا، آقای جاسم نایب‌رئیس کنفدراسیون جهانی، آقای کِنی دبیرکل، خانم خلود و خانم ماریا نواب‌رئیسان آسیا، و دیگر اعضای هیئت‌رئیسه از جمله آقای کبیر و آقای واجد، خانم مددی، آقای رودی از اندونزی تشکیل گردید.

در این جلسه، برنامه‌ها و مسابقات برگزارشده در کشور‌های مختلف آسیا مورد بررسی قرار گرفت. پوریا در گزارشی به تشریح فعالیت‌های فدراسیون بدمینتون ایران پرداخت و به برگزاری موفق مسابقات بین‌المللی فجر و جام خزر اشاره کرد.

این گزارش با قدردانی ویژه آقای جاسم، نایب‌رئیس کنفدراسیون جهانی همراه بود. وی ضمن تمجید از کیفیت برگزاری مسابقات در ایران، اعلام کرد کشور‌هایی که مسابقات سطح "چلنج" را برگزار می‌کنند، در آینده می‌توانند مجوز برگزاری رقابت‌های با امتیاز جهانی بالاتر (گروه ۲ جهانی) را دریافت کنند.

همچنین در این اجلاس، افزایش جوایز نقدی مسابقات بین‌المللی فجر از ۱۷ هزار و ۵۰۰ دلار به ۲۰ هزار دلار اعلام شد. بر اساس تصمیم کنفدراسیون، این مبلغ هر سال به‌صورت تدریجی افزایش خواهد یافت.

در بخش دیگری از نشست، رتبه‌بندی جدید کشور‌های آسیایی ارائه شد و ایران در گروه طلایی آسیا قرار گرفت. کشور‌های حاضر در این گروه شامل ایران، سریلانکا، فیلیپین و پاکستان هستند.

فریبا مددی نیز در ادامه، گزارشی از کارگاه‌های آموزشی (ورکشاپ‌ها) برگزارشده در پاکستان و تاشکند ازبکستان ارائه دادند.

در همین بخش، آقای جاسم و آقای واجد ضمن قدردانی از کمیته بانوان ایران به مسئولیت خانم دکتر مددی اشاره کردند که یکی از منظم‌ترین و فعال‌ترین کمیته‌های بانوان آسیا است.

از دیگر مباحث مطرح‌شده، پیشنهاد ایران برای تشکیل کمیسیون پزشکی آسیا بود که با استقبال اعضا روبه‌رو شد. مقرر گردید این کمیسیون زیر نظر کمیته برنامه‌ریزی کنفدراسیون فعالیت کند و دکتر انوری به‌عنوان گزینه پیشنهادی ریاست این کمیسیون معرفی شود.

در پایان، ضمن بررسی گزارش‌های مالی و برنامه‌های آموزشی قاره آسیا، مقرر شد جلسه بعدی کنفدراسیون بدمینتون آسیا در یکی از دو کشور کره جنوبی یا اندونزی برگزار شود.