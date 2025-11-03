فرماندهی انتظامی غرب استان تهران از شناسایی ۳ انبار بزرگ کالا‌های قاچاق در این منطقه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روز‌های اخیر، سه انبار نگهداری اموال قاچاق در شهرستان‌های شهریار، ملارد و بهارستان که در حوزه استحفاظی پلیس غرب استان تهران قرار دارد، شناسایی و اموال چند میلیاردی کشف و توقیف شد.

کشف انبار بزرگ لوازم خانگی قاچاق در بهارستان

سرهنگ مجید عسکری‌نیا، فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان درباره اولین انبار کشف شده گفت: به پلیس خبر رسید که در این شهرستان، یک انبار فعالیت مشکوک دارد و بررسی صحت این خبر توسط همکارانم بررسی شد. پس از دریافت حکم قضائی، ماموران از این انبار بازدید کردند.

وی افزود: در بازرسی از انبار، ۵۹ دستگاه یخچال، ۲۳۰ دستگاه جاروبرقی، ۳ دستگاه ماشین لباسشویی، ۲ دستگاه ماشین ظرفشویی، یک دستگاه اجاق گاز و تعداد ۱۱ دستگاه پتوشور فاقد هرگونه مدارک کشف و برابر دستور قضائی، این انبار پلمب شد. ارزش کالا‌های مکشوفه بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال است.

شناسائی انبار حاوی لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق میلیاردی در اندیشه شهریار

سرهنگ داریوش صادقی‌فرد، رئیس پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران نیز درباره این انبار گفت: اخبار و اطلاعاتی در خصوص فعالیت مشکوک یک انباری در یکی از محلات شهریار به دست آمد. با شناسائی محل انباری در اندیشه شهریار، با هماهنگی قضائی در بازرسی از آن، ۱۱ هزار و ۱۵۰ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق کشف و برابر دستور قضائی این انبار پلمب شد.

وی افزود: کارشناسان ارزش کالای قاچاق مکشوفه را بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

شناسائی انبار حاوی کولر‌های گازی قاچاق میلیاردی در ملارد

سرهنگ کیانوش نورمحمدی، فرمانده انتظامی شهرستان ملارد درباره انبار دوم گفت: گزارشی مبنی بر فعالیت یک انبار غیرمجاز، به دست پلیس رسید. با هماهنگی قضائی در بازرسی از آن، ۲۷ دستگاه کولرگازی قاچاق و فاقد هرگونه مدارک کشف و برابر دستور قضائی، این انبار پلمب شد.

وی گفت: ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال گزارش شده است.

گفتنی است، هر سه مالک این انبار‌ها توسط پلیس دستگیر و اموال مکشوفه نیز توقیف شدند.

برچسب ها: کشف لوازم خانگی ، کالای قاچاق ، اخبار حوادث و انتظامی
خبرهای مرتبط
شناسایی انبار ۲۰میلیاردی قاچاق در رباط کریم
لوازم خانگی ارزانی که هیچوقت به منزل نرسید
دستگیری کلاهبردار فضای مجازی در تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قاتل فراری را شناسایی کنید + عکس
قدم به قدم در تعقیب متهم به قتل
کشف ۲۱۶ تن برنج احتکاری در جنوب تهران
وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه‌های پایتخت
مسئولیت نظارت در حریم شهری بر عهده شهرداری است
عبور از چراغ قرمز برای خودروی شخصی ۵ نمره منفی و برای اتوبوس ۱۰ نمره!
بازگشت به معنویت، تنها راه نجات بشر/در آمریکا از هر شش کودک یک نفر گرسنه است
اجرای طرح‌های مشترک برای برخورد با خودروهای آلاینده
تمهیدات مترو تهران هم‌زمان با برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان
افزایش ۱۷۵ درصدی پایش ساختمان‌های ناایمن تهران در ۴ سال اخیر
آخرین اخبار
شناسایی ۳ انبار کالا‌های قاچاق در غرب استان تهران
کشف بیش از ۹۳۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر قبل از ترانزیت از مرز‌های هوایی
رانت چند شرکت بسته‌بندی؛ ارز دولتی و گوشت تنظیم بازار را از سفره مردم دور کرد
هشدار پلیس آگاهی درباره سرقت‌های قاپ‌زنی و زورگیری
دانش‌آموزان، حافظان آرمان‌های بلند خود در برابر آسیب‌های اجتماعی و تهدید مواد مخدر هستند
تحویل ۷۷۰۰ واحد مسکونی به خانوار‌های دارای دو معلول
بانک مرکزی در موارد مشابه بانک آینده نگذارد کار به مراحل سخت و پرهزینه بکشد
هر رویه غلطی در حریم رخ دهد، مسئولیتش با استاندار است
۱۳ آبان؛ نماد افشای جاسوسی، مقاومت و عدالت در برابر استکبار جهانی
۶۰ درصد از اتوبوس‌های خطوط تندرو برقی می‌شوند/ ورود ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین به ناوگان شهری
قاتل فراری را شناسایی کنید + عکس
عبور از چراغ قرمز برای خودروی شخصی ۵ نمره منفی و برای اتوبوس ۱۰ نمره!
سیمای شهر با نقش واژه‌ها آراسته شد
افزایش ۱۷۵ درصدی پایش ساختمان‌های ناایمن تهران در ۴ سال اخیر
کشف ۲۱۶ تن برنج احتکاری در جنوب تهران
تمهیدات مترو تهران هم‌زمان با برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان
اجرای طرح‌های مشترک برای برخورد با خودروهای آلاینده
ورود ۵۳ دستگاه اتوبوس دوکابین چینی به گمرک بندرعباس
قدم به قدم در تعقیب متهم به قتل
بازگشت به معنویت، تنها راه نجات بشر/در آمریکا از هر شش کودک یک نفر گرسنه است
وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه‌های پایتخت
هوای تهران آلوده است
مسئولیت نظارت در حریم شهری بر عهده شهرداری است
تازه‌ترین جزئیات پیش ثبت نام حج و سفر‌های عمره
۲۰هزار واحد صنفی غیرمجاز در پایتخت مجوز گرفته‌اند/ طرح نظارت بر جرائم را ایجاد می‌کنیم تا کسی زیاده‌خواهی نکند
شناسایی باند ۵ نفره کلاهبردار در شبکه‌های اجتماعی
دستگیری کلاهبرداران رمز ارز در تهران
آغاز ثبت نام آزمون سردفتری ازدواج و طلاق
تکذیب برخی شایعه‌سازی‌ها در مورد مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه
ثبت ۲۶۱ هزار واقعه فوت در ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ در کشور