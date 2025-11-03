باشگاه خبرنگاران جوان - در روز‌های اخیر، سه انبار نگهداری اموال قاچاق در شهرستان‌های شهریار، ملارد و بهارستان که در حوزه استحفاظی پلیس غرب استان تهران قرار دارد، شناسایی و اموال چند میلیاردی کشف و توقیف شد.

کشف انبار بزرگ لوازم خانگی قاچاق در بهارستان

سرهنگ مجید عسکری‌نیا، فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان درباره اولین انبار کشف شده گفت: به پلیس خبر رسید که در این شهرستان، یک انبار فعالیت مشکوک دارد و بررسی صحت این خبر توسط همکارانم بررسی شد. پس از دریافت حکم قضائی، ماموران از این انبار بازدید کردند.

وی افزود: در بازرسی از انبار، ۵۹ دستگاه یخچال، ۲۳۰ دستگاه جاروبرقی، ۳ دستگاه ماشین لباسشویی، ۲ دستگاه ماشین ظرفشویی، یک دستگاه اجاق گاز و تعداد ۱۱ دستگاه پتوشور فاقد هرگونه مدارک کشف و برابر دستور قضائی، این انبار پلمب شد. ارزش کالا‌های مکشوفه بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال است.

شناسائی انبار حاوی لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق میلیاردی در اندیشه شهریار

سرهنگ داریوش صادقی‌فرد، رئیس پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران نیز درباره این انبار گفت: اخبار و اطلاعاتی در خصوص فعالیت مشکوک یک انباری در یکی از محلات شهریار به دست آمد. با شناسائی محل انباری در اندیشه شهریار، با هماهنگی قضائی در بازرسی از آن، ۱۱ هزار و ۱۵۰ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق کشف و برابر دستور قضائی این انبار پلمب شد.

وی افزود: کارشناسان ارزش کالای قاچاق مکشوفه را بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

شناسائی انبار حاوی کولر‌های گازی قاچاق میلیاردی در ملارد

سرهنگ کیانوش نورمحمدی، فرمانده انتظامی شهرستان ملارد درباره انبار دوم گفت: گزارشی مبنی بر فعالیت یک انبار غیرمجاز، به دست پلیس رسید. با هماهنگی قضائی در بازرسی از آن، ۲۷ دستگاه کولرگازی قاچاق و فاقد هرگونه مدارک کشف و برابر دستور قضائی، این انبار پلمب شد.

وی گفت: ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال گزارش شده است.

گفتنی است، هر سه مالک این انبار‌ها توسط پلیس دستگیر و اموال مکشوفه نیز توقیف شدند.