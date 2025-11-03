باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی استان تهران، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران را صاف تا قسمتی ابری و گاهی همراه با وزش باد پیشبینی کرد.
وقوع باد شدید و بارش پراکنده در ارتفاعات
اداره کل هواشناسی استان تهران پیشبینی کرد که امروز (۱۲ آبان) در سطح استان گاهی وزش باد نسبتاً شدید انتظار میرود. پیشبینیهای این سازمان برای ارتفاعات بهویژه مناطق بالادست شمالشرق استان، بارشهای پراکنده و مهآلودگی و برای مناطق جنوبی و غربی استان نیز گاهی وزش باد شدید همراه با خیزش یا انتقال گردوخاک از استانهای همجوار است.
کاهش دما و افزایش آلایندهها
بر این اساس در ارتفاعات شمال شرقی استان نیز تا صبح چهارشنبه (۱۴ آبان) کاهش نسبی دما مورد انتظار است.
همچنین بهدلیل سکون نسبی جو، از صبح سهشنبه تا پایان هفته در مناطق پرتردد شهری بهویژه در تهران و کرج، افزایش نسبی غلظت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا پیشبینی شده است.
آسمان تهران فردا (۱۳ آبان) کمی ابری تا قسمتی ابری گاهی وزش باد ملایم و غبار رقیق با حداقل دمای ۷ و حداکثر دمای ۱۹ درجه سانتیگراد و طی چهارشنبه (۱۴ آبان) کمی ابری تا قسمتی ابری گاهی وزش باد ملایم و غبار محلی با حداقل دمای ۷ و حداکثر دمای ۱۹ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
گفتنی است، صحت پیشبینی هواشناسی در بازه زمانی یک هفته حدود ۸۰ درصد است.
منبع: ایسنا