باشگاه خبرنگاران جوان - سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی گفت: امروز فرصت پیدا کردیم تا از نزدیک با ظرفیتهای جهاد دانشگاهی آشنا شویم. اتفاقات بسیار خوب و قابل تقدیری در این مجموعه با همت و تلاش شبانهروزی همکاران جهادگر در سراسر کشور رقم خورده است.
وی با بیان اینکه فعالیتهای جهاد دانشگاهی حوزههای مختلف علمی را دربر میگیرد، اظهار کرد: نکته برجسته این مجموعه آن است که از حوزههای فنی و مهندسی تا علوم زیستی و انسانی را دربر گرفته و به یک زیستبوم متمایز علمی و فناورانه تبدیل شده است. این ظرفیت ارزشمند باید بهصورت ویژه مورد توجه قرار گیرد و در جهت حل مسائل کشور بهکار گرفته شود.
هاشمی با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی در حوزههای فناورانه نیز پیشرفتهای چشمگیری داشته است، افزود: در بخش زیرساختهای اطلاعات مکانی، سیستمهای جیآیاس و نیز زیرساختهای ارتباطی و نسل پنجم تلفن همراه، شاهد دستاوردهای قابل توجهی هستیم. این موضوع نشاندهنده نگاه جامع و زیستبومی جهاد دانشگاهی به فناوریهای نو و تعامل مؤثر آن با حوزههای نوآور است.
وی ادامه داد: ما به همکاران خود در وزارت ارتباطات مأموریت دادهایم تا در تعامل نزدیک با جهاد دانشگاهی، فعالیتهای مشترک در برخی حوزهها را گسترش دهند. یکی از این حوزهها، تولید محتوا در فضای مجازی است که با همکاری و تلاش دوستان در جهاد دانشگاهی، میتوان مسیر توسعه آن را بهتر از گذشته پیش برد.
توسعه آموزش دیجیتال و همکاری با جهاد دانشگاهی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهمیت آموزش در برنامههای این وزارتخانه گفت: یکی از موضوعاتی که بهصورت ویژه دنبال میکنیم، آموزش نسل جوان از دوران متوسطه اول در قالب طرح «ایران دیجیتال» است. در این زمینه همکاری نزدیکی با وزارت آموزش و پرورش داریم و معتقدیم ظرفیتهای جهاد دانشگاهی میتواند به شکل مؤثری به تسریع تحقق این هدف کمک کند.
حمایت از پروژه ملی فیبر نوری با توان جهاد دانشگاهی
هاشمی با اشاره به نقش جهاد دانشگاهی در توسعه تجهیزات مخابراتی گفت: زیرساختهای ایجادشده در این مجموعه میتواند در توسعه طرحهای ملی، بهویژه پروژه «مهاجرت از سیم مسی به فیبر نوری» نقشآفرینی کند. این پروژه یک نقطه عطف در تاریخ ارتباطات کشور خواهد بود و اجرای موفق آن نیازمند همافزایی نهادهای علمی و فناور است.
خودباوری جوانان جهادگر، نماد ایران قوی
وی در پاسخ به پرسشی درباره نقش جهاد دانشگاهی در تقویت تصویر «ایران قوی» اظهار کرد: جهاد دانشگاهی در حوزههای مختلف نشان داده است که بسیاری از کارهایی که در ابتدا غیرممکن بهنظر میرسید، به دست جوانان این سرزمین ممکن شده است. این روحیه خودباوری و ایمان به توان داخلی، سرمایه بزرگی است که میتواند بسیاری از چالشهای کشور را با اتکا به دانش و تلاش نیروهای جوان برطرف کند.
هاشمی در پایان تأکید کرد؛ ما با اتکا به توان علمی و عملی جوانان کشور و مجموعههایی، چون جهاد دانشگاهی، به آینده ایران بسیار امیدواریم.
