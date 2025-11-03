باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- محسن علیزاده، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری مسکن ضمن تأکید بر اولویت برقراری ارتباط مؤثر و کاری با نهادهای مالی، از آغاز قریبالوقوع اجرای پروژه شهر هوشمند در شهرهای ساحلی کشور خبر داد.
علیزاده اظهار داشت که مسیر توسعه این پروژه کلان با بهرهگیری از ابزارهای مالی فراهمشده و در نمایشگاه کیش اینوکس تسهیل خواهد شد و این امر در راستای برنامه جدی شرکت برای جذب سرمایه جدید صورت میگیرد. حضور مؤثر در این نمایشگاه گامی حیاتی برای جذب سرمایهگذاران جدید و تحقق اهداف توسعهای شرکت، بهویژه در حوزه پروژههای کلانشهری و شهر هوشمند، دانست.
وی با اشاره به سوابق شرکت، اعلام کرد که گروه سرمایهگذاری مسکن تاکنون موفق به تولید بیش از ۸۰ هزار واحد مسکونی در ۳۶ شهر کشور شده است. وی آمارهای کنونی پروژههای در دست اجرا در سال ۱۴۰۳ را بالغ بر ۲,۵۰۰,۰۰۰ مترمربع دانست و این رقم را گواهی بر ظرفیت اجرایی بالای شرکت در سراسر کشور برشمرد.
علیزاده تأکید کرد که رویکرد جدید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر کاهش تصدیگری دولت و فعالسازی بخش خصوصی، یک فرصت راهبردی برای توسعهگران حرفهای نظیر ثمسکن فراهم کرده است.
وی افزود: به عنوان بازوی تخصصی بانک مسکن، مدلهای مشارکتی “زمین-ساخت-سرمایه” را جایگزین تمرکز صرف بر پروژههای دولتی با واگذاری زمین کردهایم. در این مدلها، زمین از سوی نهادهای دولتی یا شهرداریها تأمین شده و سرمایهگذاری و اجرا به عهده شرکت قرار میگیرد که این امر منجر به تسریع در اجرا و ارتقای کیفیت میشود.
او بیان کرد: همچنین از مذاکرات برای اجرای الگوهای جدیدی مانند «ساخت به سفارش دولت» یا «تحویل کلید در دست با تضمین کیفیت» خبر داد تا همکاریهای پایدارتری با دولت شکل گیرد.
علیزاده به تمرکز ویژه بر ساخت مسکن اقتصادی و اجتماعی در شهرهایی مانند قم، پردیس، شهرکرد، اراک، یزد، شیراز و مشهد اشاره کرد. این پروژهها با هدف حفظ زیرساختهای شهری و افزایش سرعت ساخت، با طراحیهای میانتراکم و با در نظر گرفتن قیمت تمامشده قابل تأمین برای اقشار متوسط اجرا میشوند.