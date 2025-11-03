علیزاده گفت: پروژه شهر هوشمند که قرار است با بهره گیری از ابزار‌های مالی اجرایی شود به زودی در شهر‌های ساحلی کشور کلید می‌خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- محسن علیزاده، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن ضمن تأکید بر اولویت برقراری ارتباط مؤثر و کاری با نهادهای مالی، از آغاز قریب‌الوقوع اجرای پروژه شهر هوشمند در شهرهای ساحلی کشور خبر داد.

علیزاده اظهار داشت که مسیر توسعه این پروژه کلان با بهره‌گیری از ابزارهای مالی فراهم‌شده و در نمایشگاه کیش اینوکس تسهیل خواهد شد و این امر در راستای برنامه جدی شرکت برای جذب سرمایه جدید صورت می‌گیرد. حضور مؤثر در  این نمایشگاه گامی حیاتی برای جذب سرمایه‌گذاران جدید و تحقق اهداف توسعه‌ای شرکت، به‌ویژه در حوزه پروژه‌های کلان‌شهری و شهر هوشمند، دانست.

عملکرد قابل توجه و ظرفیت اجرایی

وی با اشاره به سوابق شرکت، اعلام کرد که گروه سرمایه‌گذاری مسکن تاکنون موفق به تولید بیش از ۸۰ هزار واحد مسکونی در ۳۶ شهر کشور شده است. وی آمارهای کنونی پروژه‌های در دست اجرا در سال ۱۴۰۳ را بالغ بر ۲,۵۰۰,۰۰۰ مترمربع دانست و این رقم را گواهی بر ظرفیت اجرایی بالای شرکت در سراسر کشور برشمرد.

علیزاده تأکید کرد که رویکرد جدید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر کاهش تصدی‌گری دولت و فعال‌سازی بخش خصوصی، یک فرصت راهبردی برای توسعه‌گران حرفه‌ای نظیر ثمسکن فراهم کرده است.

وی افزود:  به عنوان بازوی تخصصی بانک مسکن، مدل‌های مشارکتی “زمین-ساخت-سرمایه” را جایگزین تمرکز صرف بر پروژه‌های دولتی با واگذاری زمین کرده‌ایم. در این مدل‌ها، زمین از سوی نهادهای دولتی یا شهرداری‌ها تأمین شده و سرمایه‌گذاری و اجرا به عهده شرکت قرار می‌گیرد که این امر منجر به تسریع در اجرا و ارتقای کیفیت می‌شود.

او بیان کرد: همچنین از مذاکرات برای اجرای الگوهای جدیدی مانند «ساخت به سفارش دولت» یا «تحویل کلید در دست با تضمین کیفیت» خبر داد تا همکاری‌های پایدارتری با دولت شکل گیرد.

علیزاده به تمرکز ویژه بر ساخت مسکن اقتصادی و اجتماعی در شهرهایی مانند قم، پردیس، شهرکرد، اراک، یزد، شیراز و مشهد اشاره کرد. این پروژه‌ها با هدف حفظ زیرساخت‌های شهری و افزایش سرعت ساخت، با طراحی‌های میان‌تراکم و با در نظر گرفتن قیمت تمام‌شده قابل تأمین برای اقشار متوسط اجرا می‌شوند.

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
رکوردشکنی‌های جدید سامانه املاک و اسکان/ ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان به کمتر از دو دقیقه رسید
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور/ ممنوعیت تردد در محور چالوس
کاهش مصرف انرژی در پروژه‌های ساخت وساز کلید خورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۲ آبان‌ماه
رکوردشکنی‌های جدید سامانه املاک و اسکان/ ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان به کمتر از دو دقیقه رسید
نظارت، کلید اجرای موفق کارت رفاهی متصل به اوراق گام/ کارت رفاهی جهیزیه صف وام ازدواج را کاهش خواهد داد؟
نرخ بلیت هواپیما افزایش یافت+ لیست نرخنامه
میزان و بازپرداخت کارت رفاهی متصل به اوراق گام مطابق با وام ازدواج خواهد بود
جراحی اقتصادی برای بانک‌های ناتراز باید ادامه یابد
قیمت هرکیلو برنج کیفی در بازار‌های جهانی یک دلار است
شرکت هواپیمایی اتریشی به آسمان ایران بازگشت / آغاز پرواز‌های تهران ـ وین از امروز + فیلم
شاخص کل بورس ایران سقف خود را شکست و یک رکورد جدید زد+ عکس
تکذیب وام سهام عدالت/ سهامداران مراقب کلاهبرداران باشند
آخرین اخبار
شاخص کل بورس با افزایش بیش از ۴۷ هزار واحدی همراه شد
استانداردسازی هزینه نیست/ ارتقای کیفیت خودرو، تقاضای خرید را افزایش می‌دهد
ثبت سفارش نهاده‌های دامی افزایش یافت
۱۹۰۰ تن گوشت مرغ منجمد از فردا در استان تهران توزیع می‌شود
دو حراج سکه در آبان ماه توسط مرکز مبادله برگزار می‌شود
بدهکاران ارزی در مهلت قانونی برای تکمیل تعهدات ارزی قرار دارند
توقف ۱۰ ماهه تخصیص ارز، واردات برنج را متوقف کرده است
اختصاص ۳۸ درصد گاز کشور به نیروگاه‌ها
نرخ بلیت هواپیما افزایش یافت+ لیست نرخنامه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۲ آبان‌ماه
شاخص کل بورس ایران سقف خود را شکست و یک رکورد جدید زد+ عکس
تکذیب وام سهام عدالت/ سهامداران مراقب کلاهبرداران باشند
میزان و بازپرداخت کارت رفاهی متصل به اوراق گام مطابق با وام ازدواج خواهد بود
جراحی اقتصادی برای بانک‌های ناتراز باید ادامه یابد
ترمیم بودجه ارزی کالا‌های اساسی و تعیین تکلیف مطالبات سنواتی راه حلی برای تنظیم بازار نهاده دامی
قیمت هرکیلو برنج کیفی در بازار‌های جهانی یک دلار است
شرکت هواپیمایی اتریشی به آسمان ایران بازگشت / آغاز پرواز‌های تهران ـ وین از امروز + فیلم
نظارت، کلید اجرای موفق کارت رفاهی متصل به اوراق گام/ کارت رفاهی جهیزیه صف وام ازدواج را کاهش خواهد داد؟
رکوردشکنی‌های جدید سامانه املاک و اسکان/ ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان به کمتر از دو دقیقه رسید
جابه‌جایی ۳۴۵ میلیون تُن کالا در ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ در شبکه راه‌های کشور
کاهش ۵ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا از ۱۲ آبان ماه
۱۹ کیلوگرم شمش طلا در حراج امروز مرکز مبادله ایران به فروش رسید
پشت پرده گرانی و کمبود شیرخشک نوزاد چیست؟ + فیلم
حجم مبادلات اقتصادی ایران و چین به ۱۴ میلیارد دلار رسید
جمع‌آوری روزانه ۴۴ میلیون مترمکعب گاز تا پایان سال ۱۴۰۷+ فیلم
جزئیات محاسبه قبض آب در ایران اعلام شد+ فیلم
مصرف ۱،۱۱۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان بنزین در موتورسیکلت‌ها
۱.۵ همت غرامت به کشاورزان خسارت دیده پرداخت شد
کوتاهی وزارت جهاد در نظارت بر سامانه بازارگاه/بحران تأمین نهاده‌های دامی نتیجه انحصارگرایی در واردات+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۱ آبان ماه