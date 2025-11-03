دو عید بزرگ اسلامی، عید فطر و عید قربان، در چهل‌وسومین کنفرانس عمومی یونسکو توسط سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو، به رسمیت شناخته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیسیون ملی یونسکو در ایران اعلام کرد: دو عید بزرگ اسلامی، عید فطر و عید قربان، در چهل‌وسومین کنفرانس عمومی یونسکو که در شهر تاریخی سمرقند ازبکستان در حال برگزاری است، توسط سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو، به رسمیت شناخته شد.

 این تصمیم، در پی پیشنهاد جمهوری اندونزی و بر اساس مصوبه دویست و نوزدهمین شورای اجرایی در کنفرانس عمومی به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه، کنفرانس عمومی از مدیرکل یونسکو خواسته است که هر سال پیامی ویژه در گرامی‌داشت این دو عید بزرگ اسلامی منتشر کند تا اهمیت فرهنگی، اجتماعی و معنوی این مناسبت‌ها در سراسر جهان یادآوری شود.

در متن مصوبه آمده است که هدف این اقدام تقویت درک فرهنگی و احترام متقابل، گسترش گفت‌و‌گو و همکاری میان ادیان، ترویج انسجام اجتماعی و شمول‌گرایی در جوامع جهانی و پیشبرد مأموریت یونسکو در پاسداری از اصول کرامت انسانی، برابری و تنوع فرهنگی است.

این اقدام در راستای مأموریت اصلی این سازمان برای تقویت صلح جهانی و احترام متقابل میان ملت‌ها انجام شده و به شکل مؤثری به ایجاد جهانی فراگیرتر و سرشار از احترام کمک می‌کند.

به رسمیت‌شناختن اعیاد فطر و قربان در یونسکو، نشانه‌ای از احترام جامعه جهانی به میراث فرهنگی و معنوی است و می‌تواند گامی نمادین در جهت تقویت وحدت و همبستگی جهانی باشد.

