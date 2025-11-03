باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه تاکید کرد که «جنبش حماس مصمم به رعایت و اجرای بندهای توافق آتشبس در غزه است» و در عین حال، از عدم اجرای تمامی تعهدات رژیم تروریستی اسرائیل انتقاد کرد.
اردوغان پیش از برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای اسلامی در استانبول که به بررسی آینده این منطقه اختصاص دارد، خاطرنشان کرد: «حماس مصمم به احترام به توافق به نظر میرسد. در مقابل، همه ما مشاهده میکنیم که سابقه اسرائیل در این زمینه بسیار بد است.»
رئیسجمهور ترکیه در جمع حاضران در نشست کمیته دائمی همکاریهای اقتصادی و تجاری سازمان همکاری اسلامی (COMCEC) صحبت میکرد و ابراز امیدواری نمود که این سازمان «نقشی محرک» در بازسازی نوار غزه ایفا کند.
شایان ذکر است که به گزارش دفتر رسانهای دولت غزه و وزارت بهداشت فلسطین، از ۱۰ اکتبر تاکنون بیش از ۲۳۰ فلسطینی از جمله ۹۷ کودک در حملات رژیم تروریستی اسرائیل در سراسر نوار غزه شهید و ۶۰۰ نفر زخمی شدهاند.
به گفته این دفتر، تا ۲۸ اکتبر ، نیروهای اسرائیلی ۵۲ مورد تیراندازی و ۵۵ مورد گلولهباران در سراسر غزه انجام دادهاند. همچنین، حداقل ۱۱ خانه غیرنظامی تخریب شده و نیروهای اسرائیلی همچنان از رباتهای انفجاری کنترل از راه دور و ماشینآلات سنگین برای تخریب ساختمانها استفاده میکنند.
منبع: النشره