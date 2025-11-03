سخنگوی اورژانس استان تهران از وقوع یک مورد حادثه آتش سوزی در طبقه سوم بیمارستان بهارلو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شروین تبریزی، در خصوص این حادثه گفت: حدود ساعت یک بعد از ظهر یک مورد حریق درطبقه سوم بیمارستان بهارلو اعلام شد.

وی افزود: این حادثه مصدوم نداشته و مردم نگران نباشند اما در راستای اقدامات پیشگیرانه و حفظ آمادگی عملیاتی، اورژانس استان تهران نسبت به اعزام لوجستیک اولیه به محل حادثه اقدام کرد که در صورت نیاز احتمالی خدمات فوریت‌های پزشکی در کوتاه ترین زمان ممکن ارائه شود.

تبریزی ادامه داد: لوجستیکی که اورژانس استان تهران اعزام کرد شامل دو دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و دو دستگاه خودرو فرماندهی بوده است.