سخنگوی اورژانس استان تهران از وقوع یک مورد حادثه آتش سوزی در طبقه سوم بیمارستان بهارلو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شروین تبریزی، در خصوص این حادثه گفت: حدود ساعت یک بعد از ظهر یک مورد حریق درطبقه سوم بیمارستان بهارلو اعلام شد.

وی افزود: این حادثه مصدوم نداشته و مردم نگران نباشند اما در راستای اقدامات پیشگیرانه و حفظ آمادگی عملیاتی، اورژانس استان تهران نسبت به اعزام لوجستیک اولیه به محل حادثه اقدام کرد که در صورت نیاز احتمالی خدمات فوریت‌های پزشکی در کوتاه ترین زمان ممکن ارائه شود.

تبریزی ادامه داد: لوجستیکی که اورژانس استان تهران اعزام کرد شامل دو دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و دو دستگاه خودرو فرماندهی بوده است.

برچسب ها: بیمارستان بهارلو ، آتش سوزی
خبرهای مرتبط
رکوردشکنی‌های جدید سامانه املاک و اسکان/ ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان به کمتر از دو دقیقه رسید
تاخیر فعالیت ادارات، دانشگاه‌ها و مدارس روز دوشنبه در تعدادی از شهرهای خوزستان
مدارس نوبت ظهر ۶ شهرستان خوزستان غیرحضوری شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۵ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
بیمارستانها باید دو برابر بقیه برجها راه پله و آسانسور فرار داشته باشن چون مریضا نمیتونن حرکت کنن و مردم باید تخلیه اشون کنن
۰
۱
پاسخ دادن
مقابله با مقاومت آنتی‌بیوتیکی فوریت سلامت ملی است
آخرین اخبار
مقابله با مقاومت آنتی‌بیوتیکی فوریت سلامت ملی است
تحریم‌ها دسترسی ایران به تجهیزات حیاتی سلامت را محدود کرده است
خطرات روانی استفاده بیش از حد از هوش مصنوعی
نحوه ارجاع دانش‌آموزان مشکوک به «اختلال‌یادگیری» به مراکز جامع
قوانین محدودکننده، مانع رشد شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در بازار جهانی
توسعه حوزه ارتباطات بدون سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ممکن نیست
حریق در طبقه سوم بیمارستان بهارلو بخیر گذشت
یونسکو اعیاد فطر و قربان را به رسمیت شناخت
اجرای طرح «ایران دیجیتال» با مشارکت جهاد دانشگاهی شتاب می‌گیرد
کشف علتی جدید برای چاقی
معرفی و تجلیل از ۱۵ شرکت برتر صادراتی در حوزه نانو
زندگی بی تحرک چه خطراتی برای سلامتی دارد؟
داروی نانویی ایرانی هزینه ۲۰ سال توسعه فناوری را جبران کرد/ ایران در مسیر تبدیل‌شدن به قطب صادرات فناوری نانو در منطقه
لپ تاپ جدید ایسوس برای طراحان و گیمر‌ها
سکته مغزی در ایران دومین علت مرگ‌ومیر است
معرفی تعدادی از محصولات تزریقی زیبایی فاقد مجوز
آخرین اخطار به دانشگاه‌ها برای گرفتن سهمیه جذب هیئت علمی در فراخوان ۱۴۰۴
آغاز پویش نوسازی مدارس با اعتبار ۳.۴ همتی و مشارکت گسترده مردم
فناوری چاپ سه بعدی فلزات مهندسان متالورژی را از قالب‌سازی بی‌نیاز کرد
حذفیات منابع امتحانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ منتشر شد
بررسی همکاری‌های علمی در کنسرسیوم دانشگاه‌های فنی برتر ایران و عراق
آسمان شب در سیطره ماه کامل/ فرصتی برای عکاسی نجومی از مقارنه ماه و مشتری
اولین ویزیت دندانپزشکی کودک باید تا یک سالگی انجام شود