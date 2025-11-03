باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سعید سرکار رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، در دومین جایزه صادراتی نانو که امروز در شانزدهمین نمایشگاه فناوری نانو برگزار شد گفت: برای ورود موفق به بازارهای جهانی، سرمایهگذاری روی برند ملی و حفظ کیفیت محصولات، یکی از ضروریات اساسی است.
رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی، تأکید کرد: حساسیت جهانی نسبت به نام ایران بالا است و هر نقصی در کیفیت یا خدمات میتواند اعتماد عمومی نسبت به تولیدات ایرانی را خدشهدار کند.
او با اشاره به تجربهای در ارمنستان گفت: داروی ایرانی در نگاه مردم ارزشمند بود، اما مدتی داروی کپکزده وارد شد و نگاه آنها تغییر کرد.
به گفته سرکار، باید نسبت به شرکتهایی که مجوز صادرات میگیرند، حساسیت جدی داشت، زیرا اثر منفی یک محصول معیوب به کل کشور بازمیگردد.
سرکار افزود: صادرات داروهای پیشرفته، تجهیزات هایتک و فناوری سطح بالا میتواند اعتبار جهانی ایران را ارتقا دهد و ارزش افزوده قابل توجهی برای حوزه صادرات ایجاد کند.
او یکی دیگر از موانع ورود به بازار جهانی را قوانین محدودکننده رشد شرکتها دانست: در ایران اجازه شکلگیری کمپانیهای بزرگ داده نمیشود. مثلاً اگر فروش شرکتی از حدی بیشتر شود، معافیت مالیاتی خود را از دست میدهد و دیگر دانشبنیان تلقی نمیشود. اصلاح این قوانین پیششرط لازم برای حضور موفق در عرصه بینالمللی است.
استانداردها و خدمات پس از فروش نیز از دیگر محورهای کلیدی صادرات هستند. سرکار گفت: باید تفاهمنامههای دوجانبه با دولتهای مختلف برای پذیرش استانداردها امضا شود تا روند صدور کالا آسانتر شود.
وی همچنین به اهمیت سبد محصولات گسترده و خدمات پس از فروش اشاره کرد و افزود: کشورها مایلاند از برندهایی خرید کنند که مجموعهای کامل از محصولات مرتبط و خدمات پشتیبانی دارند.
برای افزایش اثرگذاری صادرات، سرکار پیشنهاد کرد تشکیل کنسرسیومهای صادراتی در حوزه تجهیزات پزشکی، محصولات آزمایشگاهی و سایر بخشها: این کنسرسیومها میتوانند با یک برند مشترک، انسجام مارکتینگ و تسهیل صادرات را فراهم کنند.
استفاده از ایرانیان مقیم خارج نیز بهعنوان یکی از راهکارهای موفقیت صادراتی مطرح شد که سرکار در این خصوص گفت: شبکه ارتباطی آنها با بازارهای جهانی و تجربه کسبوکار میتواند به شرکتهای ایرانی در یافتن مشتریان کمک کند.
رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، درباره تولید در کشورهای مقصد گفت: اگر در خاک همان کشور تولید انجام شود، با انتقال تکنولوژی و حذف موانع گمرکی، بازارهای وسیعتری شکل میگیرد.
او افزود، در مناطقی با جمعیت ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون نفر، ایجاد پلتفرمهای تولیدی مشترک میتواند منافع قابل توجهی به همراه داشته باشد.
وی همچنین به رقابت با برندهای جهانی اشاره کرد: محصولات ایرانی کیفیتی معادل برندهای جهانی مانند زیمنس دارند. در بازارهای ثروتمند، شاید مصرفکننده زیمنس را انتخاب کند، اما در برخی کشورها، کالاهای ایرانی با ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش قیمت، استقبال گسترده خواهند داشت.
در پایان، سرکار گفت: ایران ظرفیت بسیار بزرگی دارد و بهزودی برنامهای جامع برای توسعه صادرات دانشبنیان ارائه خواهیم کرد که تمام الزامات حمایتی را شامل میشود. این برنامه یکی از محورهای اصلی کشور در مسیر افزایش ارزآوری خواهد بود.