باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدوحید فخر موسوی دبیر چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، طی احکامی، مریم کاظمی را به عنوان مدیر بخش تئاتر خیابانی و امین رهبر را به عنوان مدیر بخش رادیوتئاتر این رویداد هنری منصوب کرد.

مریم کاظمی نویسنده، بازیگر، طراح و کارگردان تئاتر، دارای تحصیلات کارشناسی بازیگری و کارگردانی از دانشکده هنرهای زیبا و دانشجوی کارشناسی ارشد سینما دانشگاه تربیت مدرس است.

عضو هیات مدیره مرکزی خانه تئاتر ایران ۶ دوره، عضو هیات مدیره انجمن و انجمن صنفی بازیگران تئاتر ایران سه دوره، عضو انجمن کودک و نوجوان خانه تئاتر ایران، عضو هیات مدیره انجمن کارگردانان تئاتر ایران دو دوره، عضو انجمن بازیگران خانه سینمای ایران، مسئول شورای داوری خانه تئاتر به مدت ۹ سال، هیات انتخاب جشنواره مریوان دوره هفدهم، عضو شورای داوری انجمن صنفی تماشاخانه‌ها، بازرس شورای عالی خانه هنرمندان ایران، دبیر جشنواره بین‌المللی کودک و نوجوان همدان، مدیر جشنواره آموزشی تئاتر پنجمک (تاسیس و ادامه)، مدیر مسئول آموزشگاه تئاتر مستقل، بازخوانی، بازبینی و داوری جشنواره‌های مختلف کودک و نوجوان و بزرگسال، کاندیداتوری و کسب تندیس و دیپلم افتخار رویدادهای تئاتر، تلویزیون و سینمای ایران از سوابق کاظمی است.

مدیران دو بخش چهل‌وچهارمین جشنواره تئاتر فجر منصوب شدند

کاظمی همچنین تجربه کارگردانی آثار متعددی از جمله «رویای شب تابستان»، «خسیس»، «رام کردن زن سرکش»، «موزیکالیته ساعت هشت در کشتی»، «سیندرلا»، «شاهزاده خانم بدترکیب»، «کلوچه دارچینی » و «خاله مرجان و خروس» را در عرصه تئاتر بزرگسال و کودک و نوجوان دارد.

امین رهبر نویسنده و سردبیر و تهیه‌کننده نمایش‌های رادیویی، دارای مدرک دکترای فلسفه هنر از دانشگاه آزاد همدان است.

مدیر دفتر ادبیات نمایشی اداره‌کل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش و مدیریت ۶ دوره بخش رادیو تئاتر جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بخشی از رزومه مدیریتی امین رهبر محسوب می‌شود.

چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سید وحید فخر موسوی بهمن ماه امسال برگزار خواهد شد.