دبیر چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر طی احکامی مدیران بخش‌های تئاتر خیابانی و رادیو تئاتر این رویداد هنری را منصوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدوحید فخر موسوی دبیر چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، طی احکامی، مریم کاظمی را به عنوان مدیر بخش تئاتر خیابانی و امین رهبر را به عنوان مدیر بخش رادیوتئاتر این رویداد هنری منصوب کرد.

مریم کاظمی نویسنده، بازیگر، طراح و کارگردان تئاتر، دارای تحصیلات کارشناسی بازیگری و کارگردانی از دانشکده هنرهای زیبا و دانشجوی کارشناسی ارشد سینما دانشگاه تربیت مدرس است.

عضو هیات مدیره مرکزی خانه تئاتر ایران ۶ دوره، عضو هیات مدیره انجمن و انجمن صنفی بازیگران تئاتر ایران سه دوره، عضو انجمن کودک و نوجوان خانه تئاتر ایران، عضو هیات مدیره انجمن کارگردانان تئاتر ایران دو دوره، عضو انجمن بازیگران خانه سینمای ایران، مسئول شورای داوری خانه تئاتر به مدت ۹ سال، هیات انتخاب جشنواره مریوان دوره هفدهم، عضو شورای داوری انجمن صنفی تماشاخانه‌ها، بازرس شورای عالی خانه هنرمندان ایران، دبیر جشنواره بین‌المللی کودک و نوجوان همدان، مدیر جشنواره آموزشی تئاتر پنجمک (تاسیس و ادامه)، مدیر مسئول آموزشگاه تئاتر مستقل، بازخوانی، بازبینی و داوری جشنواره‌های مختلف کودک و نوجوان و بزرگسال، کاندیداتوری و کسب تندیس و دیپلم افتخار رویدادهای تئاتر، تلویزیون و سینمای ایران از سوابق کاظمی است.

مدیران دو بخش چهل‌وچهارمین جشنواره تئاتر فجر منصوب شدند

کاظمی همچنین تجربه کارگردانی آثار متعددی از جمله «رویای شب تابستان»، «خسیس»، «رام کردن زن سرکش»، «موزیکالیته ساعت هشت در کشتی»، «سیندرلا»، «شاهزاده خانم بدترکیب»، «کلوچه دارچینی » و «خاله مرجان و خروس» را در عرصه تئاتر بزرگسال و کودک و نوجوان دارد.

امین رهبر نویسنده و سردبیر و تهیه‌کننده نمایش‌های رادیویی، دارای مدرک دکترای فلسفه هنر از دانشگاه آزاد همدان است.

مدیر دفتر ادبیات نمایشی اداره‌کل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش و مدیریت ۶ دوره بخش رادیو تئاتر جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بخشی از رزومه مدیریتی امین رهبر محسوب می‌شود.

چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سید وحید فخر موسوی بهمن ماه امسال برگزار خواهد شد.

برچسب ها: وزارت فرهنگ ، جشنواره تئاتر ، جشنواره تئاتر فجر
خبرهای مرتبط
برگزاری جشن ملی «نشاط اجتماعی ایرانیان» در محوطه بیرونی تئاتر شهر و موزه هنر‌های معاصر
فراخوان چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منتشر شد 
اهدای جایزه ویژه فرج‌الله سلحشور به بهترین گروه بچه‌های مسجد/ مشهد میزبان جشنواره شانزدهم شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پاسخ دبیر هیئت منصفه درباره پرونده پژمان جمشیدی؛ مرز بین اطلاع‌رسانی و آبرو‌ریزی کجاست؟
سرنوشت پایتخت چه خواهد شد؟ / هنوز برای سریال شش ماهه مهران مدیری زمان‌بندی مشخص نکرده‌ایم
نقطه شروع دشمنی ایران و آمریکا از زمان تسخیر لانه جاسوسی بود؟
فرج الله سلحشور الگوی هنرمند انقلاب اسلامی است
رکورد تاریخی صنعت انیمه ژاپن
کارتون و کاریکاتور زبان هنر بین‌المللی است
برگزاری نخستین رویداد ملی صنایع خلاق
«شبح» به‌دنبال «خانه خراب‌کن» روی آنتن می‌رود
رادیون با چاشنی طنز داستانی نوستالژیک مشهدی است
تعطیلی چندساعته سینما‌ها به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س)
آخرین اخبار
فراخوان چهاردهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران منتشر شد
تعطیلی چندساعته سینما‌ها به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س)
فرج الله سلحشور الگوی هنرمند انقلاب اسلامی است
برگزاری نخستین رویداد ملی صنایع خلاق
کارتون و کاریکاتور زبان هنر بین‌المللی است
رادیون با چاشنی طنز داستانی نوستالژیک مشهدی است
سرنوشت پایتخت چه خواهد شد؟ / هنوز برای سریال شش ماهه مهران مدیری زمان‌بندی مشخص نکرده‌ایم
رکورد تاریخی صنعت انیمه ژاپن
«شبح» به‌دنبال «خانه خراب‌کن» روی آنتن می‌رود
نقطه شروع دشمنی ایران و آمریکا از زمان تسخیر لانه جاسوسی بود؟
پاسخ دبیر هیئت منصفه درباره پرونده پژمان جمشیدی؛ مرز بین اطلاع‌رسانی و آبرو‌ریزی کجاست؟
حدود ۵۰ ایران‌شناس خارجی به ایران می‌آیند
تازه‌ترین انیمیشن سینمای ایران ۴۵ میلیاردی شد
پخش ۲ فیلم «شیلات» و «یتیم خانه ایران»
جایزه اصلی جشنواره وایادولید به ۲ فیلم رسید
پیش‌نشست‌های جشنواره شعر ترکی رضوی در ترکیه برگزار می‌شود
اسماعیل خلج و اصغر سمسارزاده در «دوستان با محبت» حمید جبلی
پخش زنده دیدار حساس میلان و رم از شبکه سه
اکران «قرمز یواش» و «شاه نقش» از ۱۴ آبان
کتاب «من خبرنگارم» منتشر شد
سجاد محمدی در نماهنگ جدیدش کاخ سفید را حسینیه کرد
«امشب»؛ شب‌نشینی فرهنگی و هنری شبکه یک با چهره‌های ادبی و هنری ایران
شبکه امید با پخش انیمیشن‌های ضد استکباری به استقبال ۱۳ آبان می‌رود