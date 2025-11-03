باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهایش در شهر پوکروفسک اوکراین پیشروی کرده و حملات گسترده‌ای را شبانه به سایت‌های نظامی-صنعتی اوکراین انجام داده‌اند.

مسکو اعلام کرد که نیروهایش در حال نابودی آنچه که به عنوان تشکیلات اوکراینی محاصره شده در نزدیکی ایستگاه راه‌آهن و منطقه صنعتی پوکروفسک توصیف کرد، هستند و وارد منطقه پریگورودنی این شهر شده و در آنجا سنگر گرفته‌اند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که حملات شبانه آنها یک فرودگاه نظامی اوکراین، یک پایگاه تعمیر تجهیزات نظامی و تأسیسات نظامی-صنعتی و همچنین تأسیسات زیرساخت گازی که از آنها پشتیبانی می‌کرد را هدف قرار داده است.

خبرگزاری‌های دولتی روسیه به نقل از وزارت دفاع گزارش دادند که مسکو اعلام کرده است که نیروهایش نیرو‌های کی‌یف را نیز از مواضع اطراف شهر دیگری به نام کوپیانسک بیرون رانده‌اند.

منبع: رویترز