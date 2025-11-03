وعده ۲۴ ماهه برای سدی که از "آب و گل" درآمد!

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- سد «عالی محمود» الیگودرز، نه تنها یک پروژه عمرانی، بلکه نماد امید برای رفع چالش دیرینه کم‌آبی در استان لرستان است.

این سد که بر روی رودخانه «عالی محمود» در حوضه آبریز کارون بزرگ در دست احداث است، وعده می‌دهد تا با تأمین آب پایدار، تحولی زیرساختی در مدیریت منابع آب ایجاد کند. با این حال، با وجود پیشرفت ۳۰ درصدی و وعده افتتاح در افق ۲۴ ماهه، ابهامات زیادی درباره تأمین اعتبار و اجرای به‌موقع پروژه وجود دارد.

از خاک تا آب

سد «عالی محمود» از نوع خاکی همگن با طول تاج ۵۳۵ متر و حجم مخزن ۳.۵ میلیون مترمکعب طراحی شده است.

این پروژه که هدف اصلی آن تأمین آب برای بهبود و توسعه ۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی، تأمین آب شرب و کنترل سیلاب است، در صورت تکمیل، می‌تواند زیرساخت مطمئنی برای توسعه اقتصادی منطقه فراهم کند.

چالش اصلی در مسیر آبادانی

داریوش حسن‌نژاد، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، به چالش‌های مالی پروژه اشاره کرد.

وی گفت:قرارداد اولیه سد با پیمانکار قبلی ۲۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود، اما برای تکمیل پروژه، ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

وی افزود: ۵۰ میلیارد تومان از این میزان از محل اعتبارات در اختیار نماینده مجلس تأمین شده، اما برای تکمیل پروژه، به بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است.

سرپرست فرمانداری الیگودرز با اشاره به جایگاه این پروژه در برنامه‌های توسعه منطقه تأکید کرد:ساخت سد عالی محمود یکی از طرح های مهم و درحال ساخت این شهرستان است که بر اساس سند آمایش و توسعه شهرستان به عنوان طرح پیشران در نظر گرفته شده است.

اکبری در تشریح دستاوردهای پروژه افزود:این سد با هدف تبدیل ۷۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان از دیم به آبی ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای تأمین مالی گفت:با پیگیری‌های نماینده شهرستان، ۵۰ میلیارد تومان دیگر به این طرح اختصاص داده شده و برای تکمیل این سد بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان نیاز است.

خروج از «آب و گل»؛ شتاب‌بخشیدن به پروژه

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با اشاره به وضعیت کنونی پروژه، گفت:پروژه از آب و گل درآمده است. کارهای اولیه مانند تزریق و تحکیم انجام شده و از این به بعد، شتاب بیشتری خواهد گرفت.

این اعلام نشان می‌دهد که پروژه پس از سال‌ها رکود، اکنون در مرحله اجرای فازهای اصلی قرار دارد.

آزمون مسئولان در میانه میدان عمل

وعده ۲۴ ماهه برای افتتاح سد «عالی محمود» الیگودرز، در شرایطی داده می‌شود که این پروژه سال‌ها با کمبود اعتبار و کندی پیشرفت مواجه بوده است.

اگرچه مسئولان از «خروج پروژه از آب و گل» و «شتاب‌گیری» آن سخن می‌گویند، اما تأمین اعتبار مورد نیاز (بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان) و اجرای به‌موقع برنامه‌ها، چالشی است که تحقق وعده‌ها را با تردید مواجه کرده است.

این سد، نه تنها آزمونی برای توانایی دولت در عمل به وعده‌هاست، بلکه نمادی برای سنجش میزان توجه به توسعه متوازن در مناطق محروم ایران است.