بن گویر پس از تصویب قانون اعدام اسیران فلسطینی در کمیته کنست، به طور علنی از نتانیاهو برای «حمایت کامل» از این طرح تشکر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم تروریستی اسرائیل از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این رژیم تروریستی به دلیل حمایت کامل از پیشنویس قانون اعدام اسیران فلسطینی تشکر کرد و بر لزوم جلوگیری از اظهار نظر قضات در مورد آن تأکید نمود.
کانال ۱۲ رژیم تروریستی اسرائیل گزارش داد که پیشنویس این قانون که توسط بن گویر ارائه شده و مجازات اعدام را برای اسیران فلسطینی در نظر میگیرد، در کمیته امنیت داخلی در قرائت اول به تصویب رسیده و انتظار میرود روز چهارشنبه آینده در صحن عمومی کنست به رأی گذاشته شود.
این کانال به نقل از مسئول پرونده اسرا در دفتر نخستوزیری رژیم تروریستی اسرائیل، تأیید کرد که نتانیاهو به صورت واضح و کامل از این پیشنویس قانون حمایت میکند.
از سویی دیگر سختگیری رژیم تروریستی اسرائیل علیه اسرای فلسطینی بیشتر نیز شده است، در همین راستا چندی پیش لینا الطویل، مدیر مرکز فلسطینی دفاع از اسرای فلسطینی، هشدار داد که بحران اسرای فلسطینی با نزدیک شدن فصل زمستان شدت خواهد یافت و تاکید کرد که آنها برای سومین سال متوالی از دریافت پتو و لباس زمستانی محروم هستند.
وی توضیح داد که اسرای فلسطینی با مجازاتهایی همچون حبس انفرادی، محرومیت از ملاقات با وکلا، جریمههای سنگین مالی و محرومیت آنان از دیدار با خانوادههایشان مواجهاند.
منبع: آر تی