بن گویر پس از تصویب قانون اعدام اسیران فلسطینی در کمیته کنست، به طور علنی از نتانیاهو برای «حمایت کامل» از این طرح تشکر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم تروریستی اسرائیل از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم تروریستی به دلیل حمایت کامل از پیش‌نویس قانون اعدام اسیران فلسطینی تشکر کرد و بر لزوم جلوگیری از اظهار نظر قضات در مورد آن تأکید نمود.

کانال ۱۲ رژیم تروریستی اسرائیل گزارش داد که پیش‌نویس این قانون که توسط بن گویر ارائه شده و مجازات اعدام را برای اسیران فلسطینی در نظر می‌گیرد، در کمیته امنیت داخلی در قرائت اول به تصویب رسیده و انتظار می‌رود روز چهارشنبه آینده در صحن عمومی کنست به رأی گذاشته شود.

این کانال به نقل از مسئول پرونده اسرا در دفتر نخست‌وزیری رژیم تروریستی اسرائیل، تأیید کرد که نتانیاهو به صورت واضح و کامل از این پیش‌نویس قانون حمایت می‌کند.

از سویی دیگر سختگیری رژیم تروریستی اسرائیل علیه اسرای فلسطینی بیشتر نیز شده است، در همین راستا چندی پیش لینا الطویل، مدیر مرکز فلسطینی دفاع از اسرای فلسطینی، هشدار داد که بحران اسرای فلسطینی با نزدیک شدن فصل زمستان شدت خواهد یافت و تاکید کرد که آنها برای سومین سال متوالی از دریافت پتو و لباس زمستانی محروم هستند.

وی توضیح داد که اسرای فلسطینی با مجازات‌هایی همچون حبس انفرادی، محرومیت از ملاقات با وکلا، جریمه‌های سنگین مالی و محرومیت آنان از دیدار با خانواده‌هایشان مواجه‌اند.

منبع: آر تی

برچسب ها: اسرای فلسطینی ، ایتمار بن غفیر
خبرهای مرتبط
اسرائیل «قانون اعدام اسیران فلسطینی» را تائید کرد
نتانیاهو: افشای ویدئوی شکنجه بزرگترین عملیات تروریستی تبلیغاتی بود
از شکستن دنده‌ها تا بریدن انگشت؛ شکنجه اسرای فلسطینی در اسرائیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
خداشناس
۱۷:۲۵ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
لعنت خدا بر این خونخواران .
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
به یاری خدا و دعای مستضعفین و مظلومین عالم به زودی بن گویر گور به گور خواهد شد و نتانیاهو نابود خواهد شد .
۱
۳
پاسخ دادن
السودانی: خلع سلاح گروه‌ها تنها پس از خروج نیروهای آمریکایی ممکن است
واکنش تند جهاد اسلامی به طرح اعدام اسرای فلسطینی
نخست‌وزیر روسیه برای دیدار با رئیس‌جمهور چین وارد پکن شد
طالبان طرح ۵ ساله معیشت جایگزین برای ممنوعیت کشت خشخاش را تصویب کرد
پیش‌بینی افزایش حجم تجارت ریلی ایران و افغانستان تا پایان سال
هلال‌احمر افغانستان با نهادهای بین‌المللی نشست اضطراری برگزار کرد
زلزله در افغانستان؛ ایران اعلام آمادگی برای ارسال کمک کرد
توسعه همکاری‌های تجاری طالبان و قزاقستان با تمرکز بر صادرات محصولات کشاورزی
شهادت سه فلسطینی دیگر در سایه آتش‌بس شکننده
طالبان در تماس با وزیر خارجه ازبکستان بر اولویت دیپلماسی منطقه‌ای تأکید کرد
آخرین اخبار
پیش‌بینی افزایش حجم تجارت ریلی ایران و افغانستان تا پایان سال
نخست‌وزیر روسیه برای دیدار با رئیس‌جمهور چین وارد پکن شد
هلال‌احمر افغانستان با نهادهای بین‌المللی نشست اضطراری برگزار کرد
طالبان طرح ۵ ساله معیشت جایگزین برای ممنوعیت کشت خشخاش را تصویب کرد
طالبان در تماس با وزیر خارجه ازبکستان بر اولویت دیپلماسی منطقه‌ای تأکید کرد
توسعه همکاری‌های تجاری طالبان و قزاقستان با تمرکز بر صادرات محصولات کشاورزی
زلزله در افغانستان؛ ایران اعلام آمادگی برای ارسال کمک کرد
دستگیری ۵ عضو یک شبکه نفوذی وابسته به «حسام الأسطل» در خان‌یونس
زلنسکی: نمایندگان آمریکا هفته آینده برای مذاکره پهپادی به اوکراین سفر می‌کنند
درخواست ترامپ از کنگره برای لغو تحریم‌های قانون سزار علیه سوریه
السودانی: خلع سلاح گروه‌ها تنها پس از خروج نیروهای آمریکایی ممکن است
واکنش تند جهاد اسلامی به طرح اعدام اسرای فلسطینی
راه‌اندازی پست فرماندهی مشترک آمریکا و قطر در العدید
ترکیه خواستار تداوم فشار بین‌المللی بر اسرائیل شد
شهادت سه فلسطینی دیگر در سایه آتش‌بس شکننده
اردوغان خواستار اقدام جهان اسلام برای بحران سودان شد
آمریکا اولین آزمایش موشک قاره‌پیمای خود را پس از دستور ترامپ برنامه‌ریزی کرد
حملات اسرائیل به لبنان ۲ شهید و ۷ زخمی برجای گذاشت
تصویب پیش‌نویس اعدام اسرا در کنست «جنایت جنگی» است
هشدار دادستان دیوان کیفری بین‌المللی درباره «جنایت جنگی» در سودان
زلزله ۵ ریشتری ترکیه را لرزاند
تحویل پیکر ۴۵ اسیر فلسطینی شهید دیگر به وزارت بهداشت غزه
قاضی آمریکایی استقرار گارد ملی در پورتلند را متوقف کرد
حماس: اعدام اسیران، تجسم چهره فاشیستی اسرائیل است
بازداشت دادستان نظامی اسرائیل در تحقیقات مربوط به انتشار ویدئوی شکنجه اسیر فلسطینی
نظرسنجی: بالاترین میزان نارضایتی از ترامپ طی دو دوره ریاست جمهوری
تشکر بن‌گویر از نتانیاهو به دلیل حمایت از اعدام اسرای فلسطینی
انتقاد صریح اردوغان: حماس متعهد به آتش‌بس و اسرائیل بدعهد است
پیشروی روسیه در پوکروفسک و حمله به اهداف نظامی و صنعتی اوکراین
اسرائیل «قانون اعدام اسیران فلسطینی» را تائید کرد