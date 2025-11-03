باشگاه خبرنگاران جوان - شهرستان گرگان در استان گلستان واقع شده است. این استان با تنوع شگفتانگیز آبوهوایی و فرهنگی و از لحاظ جاذبههای طبیعی و تاریخی، یکی از جاذبههای گردشگری کشورمان محسوب میشود. دریا، جنگل، کوه، رودخانه، جزیره، آبشار، تالاب، پارک ملی و منطقه محافظت شده و خلاصه هرچه از طبیعت انتظار دارید، در این استان وجود دارد. دشتهای شمسک و چفکا در این شهرستان واقع شده و از جاذبههای گردشگری این استان محسوب میشود. هم اکنون که فصل هزار رنگ و جادویی پاییز را سپری میکنیم؛ مناظر این دشتها در بین گردشگران چشم نوازی میکند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: اکبری - گلستان
