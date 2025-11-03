مراسم عزاداری به مناسبت ایام فاطمیه و بزرگداشت مرحوم احمد سعادتمند با حضور احمد دنیامالی در محل وزارت ورزش برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی در مراسم عزاداری بزرگداشت مرحوم احمد سعادتمند اظهار کرد: مرحوم احمد سعادتمند در نیک‌نامی، اخلاق خوب و سبک مدیریت همیشه زبانزد بود و ما یکی از بهترین همکاران خوب خود را از دست دادیم. قطعا زحماتی که در ورزش کشیدند، به یادگار خواهد ماند.

او در ارزیابی از عملکرد جوانان در بازی‌های آسیایی بحرین، افزود: مهم‌ترین ویژگی این دوره از مسابقات این بود که دختران ما خیلی خوب و قوی ظاهر شدند و مدال‌های طلای زیادی در بخش انفرادی و تیمی کسب کردند. ارزش این مدال‌ها را خواهیم دانست. استمرار حرکت این جوانان این است که در تیم‌های ملی امید از حضور آن‌ها استفاده کنیم.

او در خصوص بازی‌های کشور‌های اسلامی نیز گفت: تدارکات خوبی هم در کمیته ملی المپیک و هم فدراسیون‌ها برای این بازی‌ها انجام دادند و جلسات متعددی در ستاد ملی ورزش برگزار کردیم. به هر صورت ۵۷ کشور در این دوره از بازی‌ها شرکت کردند و برای ما این دوره از مسابقات اهمیت ویژه‌ای با توجه به تجاوز ناحقی که به کشورمان از سوی رژیم صهیونیستی انجام شد، دارد. ورزشکاران ما در این بازی‌ها حضور پیدا می‌کنند تا پرچم جمهوری اسلامی را به اهتزاز درآورند و برای عزت مردم و سرود کشورشان افتخارآفرینی کنند و اخبار خوبی را برای مردم به لطف خدا خواهیم داشت.

دنیامالی در پایان در پاسخ به این پرسش که قرار بود جلسه‌ای با بانوان روئینگ برگزار کنید آیا ابن جلسه برگزار شد یا خیر؟ خاطرنشان کرد: هنوز جلسه‌ای برگزار نشده، اما قرار است به زودی نشستی با آن‌ها داشته باشیم.

برچسب ها: ایام فاطمیه ، وزیر ورزش و جوانان
