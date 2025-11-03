آمارها از ۴۳ هزار بیمار نشان‌دار شده و ۱۲۷ میلیارد تومان هزینه درمان در لرستان حکایت می‌کند،اما کاروان بیماران خاص این استان، هر روز راهی استان‌های همجوار می‌شوند تا درمانی را که در استان خود پیدا نمی‌کنند، در غربت جستجو کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- در حالی که سیستم بهداشتی لرستان از هزینه‌های میلیاردی و نشان‌دار کردن ده‌ها هزار بیمار سخن می‌گوید، واقعیت تلخ دیگری در جاده‌های منتهی به استان‌های همسایه خودنمایی می‌کند.

آمارهای درخشان، کاروان بیماران

محسن اسدبیگی، مدیرکل بیمه سلامت لرستان با اشاره به نشان‌دار شدن ۴۳ هزار بیمار خاص و صعب‌العلاج در استان می‌گوید: در لرستان ۴۳ هزار نفر از بیمه‌شدگان در گروه بیماران خاص و صعب‌العلاج نشان‌دار شده‌اند.

وی با بیان اینکه ۱۴۷ بیماری در این دسته قرار دارند، می‌افزاید: از این تعداد، ۸۱ بیماری دارای بسته خدمتی مشخص و نشان بیماری هستند.

هزینه‌های میلیاردی، سفرهای اجباری

به گفته مدیرکل بیمه سلامت لرستان، بیمه سلامت استان تاکنون مبلغ ۱۲۷ میلیارد تومان برای ارائه خدمات به این بیماران هزینه کرده است. اما این هزینه‌های میلیاردی نتوانسته است از سفرهای اجباری بیماران به استان‌های همجوار جلوگیری کند.

فهرست رنج‌های لرستان

اسدبیگی به تشریح پراکندگی بیماری‌ها پرداخته و تصریح می‌کند: بیشترین تعداد بیماران نشان‌دار مربوط به بیماران دیابت نوع ۲ است که حدود ۸ هزار نفر از آنان انسولین دریافت می‌کنند. پس از دیابت، بیماری‌های سرطان در رتبه دوم و بیماری فشارخون در رتبه سوم از نظر تعداد بیماران نشان‌دار قرار دارند.

درمان در غربت

در همین حال، داریوش عالی‌پور، مدیر شعب بانک مسکن لرستان از شناسایی بیش از ۱۱۰۰ بیمار خاص در سطح استان خبر داده و می‌افزاید: بخش قابل‌توجهی از خدمات دارویی، درمانی و حمایتی آنان با کمک خیرین تأمین می‌شود.

این در حالی است که بسیاری از بیماران برای دریافت خدمات درمانی تخصصی مجبور به سفر به استان‌های همجوار هستند.

کاروان بیماران لرستانی همچنان در جاده‌ها در حرکت است.از خرم‌آباد به اهواز، از بروجرد به اصفهان. این سفر بی‌پایان ادامه دارد تا زمانی که سیستم بهداشتی لرستان بتواند پاسخگوی نیازهای درمانی همه بیماران باشد.

آمارهای میلیاردی و نشان‌دار کردن بیماران، زمانی معنا پیدا می‌کند که بیماران مجبور نباشند برای درمان ابتدایی‌ترین خدمات، راهی غربت شوند.

برچسب ها: درمان ، علوم پزشکی
خبرهای مرتبط
اجرای طرح درمان رایگان بیماران در بیمارستان شهید معرفی‌ زاده شادگان
فعالیت ۵ دستگاه رادیوتراپی در شیراز
13 طرح بهداشتی در خراسان شمالی به بهره برداری رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مقاوم‌سازی یا برخورد قانونی؛ سرنوشت ساختمان‌های ناایمن لرستان
حفاظت از بلوط‌های زاگرس نیازمند عزم ملی
بروجرد پیشتاز تولید سیب و محصولات کشاورزی در لرستان
فرسودگی؛ چالش جدید سیستم‌های گرمایشی مدارس لرستان
تقویت کادر درمان لرستان با استقرار ۸۰ پزشک متخصص در ۱۷ بیمارستان
امیدی که ۱۴ سال معطل ماند!
وعده ۲۴ ماهه برای سدی که از "آب و گل" درآمد!
آخرین اخبار
مقاوم‌سازی یا برخورد قانونی؛ سرنوشت ساختمان‌های ناایمن لرستان
بروجرد پیشتاز تولید سیب و محصولات کشاورزی در لرستان
تقویت کادر درمان لرستان با استقرار ۸۰ پزشک متخصص در ۱۷ بیمارستان
فرسودگی؛ چالش جدید سیستم‌های گرمایشی مدارس لرستان
حفاظت از بلوط‌های زاگرس نیازمند عزم ملی
وعده ۲۴ ماهه برای سدی که از "آب و گل" درآمد!
امیدی که ۱۴ سال معطل ماند!
پروژه رازی؛ طرحی ملی در گیرودار بی‌مهری مسئولان
۴۱۳ هزار هکتار زمین کشاورزی صاحب سند تک‌برگ شد
بیماران لرستانی؛ میهمانان ناخوانده استان‌های همسایه
از گفتار تا عمل؛ فاصله وعده و واقعیت در پروژه نیایش
از کانکس‌های فرسوده تا مدارس استاندارد در لرستان
سرنوشت طرح‌های نیمه‌تمام گردشگری در لرستان؛ از هتل صخره‌ای تا قطار توریستی