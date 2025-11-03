باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی زیبایی‌نژاد، مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه امسال مراسمی باشکوه‌تر و پرشورتر از سال‌های گذشته در تهران برگزار خواهد شد، تأکید کرد: امسال در شرایطی راهپیمایی ۱۳ آبان را برگزار می‌کنیم که آمریکا چندی پیش با تجاوز به خاک کشورمان، دشمنی خود را یکبار دیگر به صورت عینی به ملت ایران اثبات کرد. این مسئله بر اهمیت و حال و هوای ویژه مراسم امسال افزوده است.

زیبایی‌نژاد در ابتدا به تشریح اهداف کلی برگزاری مراسم پرداخت و گفت: اراده خدای منان بر آن است که انسان‌های مظلوم به پاخیزند و بر طاغوتیان بشورند. امام خمینی (ره) با همین تفکر ژرف، هسته مقاومت جهانی اسلام را علیه بیداد استعمارگران بنیان نهاد. ما در شهرداری تهران با همکاری سایر نهاد‌ها تلاش می‌کنیم تا از این فرصت برای تبیین هرچه بهتر اندیشه‌های استکبار ستیزانه امام راحل به ویژه برای نسل جوان استفاده کنیم.

وی با اشاره به شعار امسال مراسم که "متحد و استوار، مقابل استکبار" انتخاب شده است، افزود: این شعار به خوبی بیانگر نقش تاریخی ملت ایران در مقابله با استکبار جهانی است. برنامه‌های ما در تمامی بخش‌ها حول این محور طراحی شده‌اند.

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران در ادامه به سیاست‌های محتوایی مراسم اشاره کرد و توضیح داد: بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری، امسال تمرکز ویژه‌ای بر تبیین جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهیم داشت. این امر با توجه به تجاوز اخیر آمریکا به خاک کشورمان و همچنین جنایات مستمر رژیم صهیونیستی در غزه، از اهمیت و فوریت بیشتری برخوردار است.

زیبایی‌نژاد با بیان اینکه جلب مشارکت نسل جوان از اولویت‌های اصلی برنامه‌هاست، گفت: برای جوانان امروز که گوشه‌ای از جنایات عظیم آمریکا را چندی پیش با چشم دیده‌اند باید با زبان هنر و روش‌های نوین، مفاهیم استکبارستیزی را تبیین کنیم. از این رو بخش قابل توجهی از برنامه‌ها به فعالیت‌های فرهنگی و هنری اختصاص یافته است.

وی تأکید کرد: اداره کل فرهنگی با مشارکت مناطق ۲۲گانه، برنامه‌های متنوعی در قالب پردیس‌های فرهنگی شامل استیج، غرفه‌های پذیرایی و فرهنگی برگزار خواهد کرد.

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران با تشریح برنامه‌های این روز افزود: در مراسم محوری که ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه ۱۳ آبان در خیابان آیت‌الله طالقانی حدفاصل میدان فلسطین تا خیابان شهید مفتح برگزار می‌شود، برنامه‌های ویژه‌ای شامل طراحی و اجرای مراسم تشییع تابوت‌های سربازان رژیم صهیونیستی، به احتزاز درآوردن پرچم طول بلند ایران و توزیع پرچم‌های پارچه‌ای به سبک شعار نویسی‌های زمان انقلاب اسلامی، ساخت دکور و تئاتر دادگاه محکومیت سران رژیم جنایتکار صهیونیستی و ساخت دکور کلاس درس دانش‌آموزان شهید در جنگ قهرمانانه ۱۲ روزه پیش‌بینی شده است.

در حوزه خدمات‌رسانی نیز معاونت خدمات شهری و محیط زیست با انجام عملیات پاکسازی و رفت‌وروب محل برگزاری مراسم و معاونت حمل و نقل و ترافیک با تسهیل ایاب و ذهاب شرکت کنندگان در مراسم مشارکت خواهد داشت. شرکت راه‌آهن شهری تهران نیز با برپایی موکب پذیرایی در ایستگاه طالقانی و فضاسازی ویژه این ایستگاه در خدمت‌رسانی به مردم خواهد بود.

همچنین سازمان زیباسازی شهرداری تهران با انجام تبلیغات شهری و فضاسازی قبل از برگزاری مراسم و چاپ و نصب تصاویر شهدای شاخص انقلاب اسلامی و شهدای نبرد قهرمانانه ۱۲ روزه و تهیه پرچم و اقلام تبلیغی در مراسم ۱۳ آبان مشارکت خواهد داشت.

وی در خاتمه یادآور شد: امسال با توجه به تجاوز آشکار آمریکا به خاک میهن اسلامی‌مان، مراسم ۱۳ آبان از حال و هوای ویژه‌ای برخوردار است. امروز به برکت انقلاب اسلامی و رهنمود‌های امام خمینی (ره)، روحیه استکبارستیزی از مرز‌های ایران فراتر رفته و همه ملت‌های عدالت‌خواه را فرا گرفته است. مبارزه خونین مردم شجاع فلسطین بر ضد اشغالگران صهیونیست، همین روحیه را نشان می‌دهد و از ثمره‌های انقلاب شکوهمند اسلامی به شمار می‌رود.