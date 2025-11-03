میزان عدم رضایت از رئیس جمهور آمریکا به بالاترین سطح خود در هر دو دوره ریاست جمهوری او رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - طبق نظرسنجی سی ان ان که روز دوشنبه منتشر شد، میزان عدم رضایت از دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده به بالاترین سطح خود در هر دو دوره ریاست جمهوری او رسیده است. ۶۳ درصد از پاسخ دهندگان از عملکرد او ناراضی و تنها ۳۷ درصد عملکرد او را تایید کردند.
علاوه بر این، ۷۲ درصد گفتند که اقتصاد در وضعیت بدی قرار دارد و ۶۱ درصد احساس میکنند که سیاستهای ترامپ اوضاع را بدتر کرده است.
۶۱ درصد از پاسخ دهندگان همچنین از نحوه برخورد او با تعطیلی دولت که ۸۱ درصد آن را "بحران" یا "مشکل اساسی" توصیف کردند، ناراضی هستند. با این حال، ۵۸ درصد از پاسخ دهندگان از رهبری هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات کنگره ناراضی هستند.
در مقایسه با نظرسنجی سیانان در ماه ژانویه، درصد پاسخدهندگانی که احساس میکنند ترامپ در استفاده از قدرت ریاست جمهوری زیادهروی کرده است، با ۹ امتیاز افزایش به ۶۱ درصد رسید و ۵۵ درصد گفتند که قانونگذاران جمهوریخواه برای حمایت از او بیش از حد تلاش میکنند. پیش از انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶، ۴۷ درصد از پاسخدهندگان یک دموکرات را در حوزه انتخابیه خود انتخاب میکنند و ۴۲ درصد به یک جمهوریخواه رأی میدهند. این نظرسنجی از ۲۷ تا ۳۰ اکتبر در میان ۱۲۴۵ بزرگسال با حاشیه خطای ۳.۱ درصد انجام شد.